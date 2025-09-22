Thế giới

ASEAN

Thủ tướng Thái Lan khẳng định kế hoạch giải tán Quốc hội trong vòng 4 tháng

Thủ tướng Charnvirakul khẳng định chính phủ sẽ giải tán Quốc hội trong vòng 4 tháng tới, đồng thời tập trung triển khai tuyên bố chính sách về an ninh, kinh tế, phúc lợi xã hội và phát triển quốc gia.

Đỗ Sinh
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại thủ đô Bangkok. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại thủ đô Bangkok. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết chính phủ đã sẵn sàng bản tuyên bố chính sách và đã đệ trình văn kiện này để Quốc hội thảo luận vào ngày 29-30/9.

Ông đồng thời nhấn mạnh sẽ giải tán Quốc hội trong vòng 4 tháng như đã hứa.

Phát biểu sau cuộc họp với Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan ngày 22/9, ông Anutin cho biết rằng dự thảo tuyên bố chính sách đã được hoàn thiện trên tất cả các lĩnh vực bao gồm an ninh quốc gia, phúc lợi xã hội, phát triển kinh tế và sinh kế của người dân, với sự đóng góp ý kiến từ Phòng Thương mại Thái Lan, Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan và công chúng.

Do kỳ họp Quốc hội hiện tại kết thúc vào cuối tháng 10, ông Anutin lưu ý rằng sẽ không có đủ thời gian để ban hành luật mới, vì vậy chính phủ sẽ dựa vào luật hiện hành để thực hiện các kế hoạch của mình và thực thi nghiêm ngặt các biện pháp chống lại các tội phạm phá hoại nền kinh tế, cả trong nước và xuyên quốc gia.

Thủ tướng Anutin cho biết thêm rằng chính phủ đã yêu cầu Chủ tịch Hạ viện lên lịch để chính phủ mới công bố chính sách vào ngày 29-30/9.

Sau lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 24/9, ông sẽ triệu tập nội các để thảo luận về việc Thái Lan tham gia Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), dự kiến diễn ra từ ngày 23-29/9.

Ông Anutin nhấn mạnh việc tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc là rất quan trọng để làm rõ lập trường của Thái Lan về các vấn đề như chủ quyền và thương mại, bao gồm cả chính sách thuế quan của Mỹ, đồng thời cho biết thêm rằng Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkaew đã được chỉ thị chuẩn bị cho các cuộc đàm phán.

Nhà lãnh đạo Chính phủ Thái Lan cũng để ngỏ khả năng chuyến công tác tới New York sẽ diễn ra trong thời gian ngắn để đảm bảo trở về kịp cho cuộc tranh luận tại Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quốc hội Thái Lan #Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul #giải tán quốc hội #Chính phủ Thái Lan Thái Lan
Theo dõi VietnamPlus

Tình hình Thái Lan

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quốc kỳ các nước ASEAN.

Malaysia đề xuất lập Hội đồng Halal ASEAN

Malaysia đề xuất lập Hội đồng Halal ASEAN nhằm thúc đẩy hợp tác, khai thác tiềm năng ngành Halal khu vực, mở rộng thị trường toàn cầu, nghiên cứu thành lập khu công nghiệp Halal tại Việt Nam.

Bà Sokmom Nimul, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Campuchia AKP trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Phnom Penh. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Và nhịp cầu hữu nghị Chey Beaupha

Thông tấn xã Campuchia thành lập vào cuối năm 1978, lúc đó gọi là SPK, ra đời từ bàn tay trắng và nhận sự hỗ trợ về mọi mặt từ Thông tấn xã Việt Nam, cả về tinh thần, vật chất, kỹ thuật, chuyên môn...