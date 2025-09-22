Thủ tướng Thái Lan khẳng định kế hoạch giải tán Quốc hội trong vòng 4 tháng

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết chính phủ đã sẵn sàng bản tuyên bố chính sách và đã đệ trình văn kiện này để Quốc hội thảo luận vào ngày 29-30/9.

Ông đồng thời nhấn mạnh sẽ giải tán Quốc hội trong vòng 4 tháng như đã hứa.

Phát biểu sau cuộc họp với Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan ngày 22/9, ông Anutin cho biết rằng dự thảo tuyên bố chính sách đã được hoàn thiện trên tất cả các lĩnh vực bao gồm an ninh quốc gia, phúc lợi xã hội, phát triển kinh tế và sinh kế của người dân, với sự đóng góp ý kiến từ Phòng Thương mại Thái Lan, Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan và công chúng.

Do kỳ họp Quốc hội hiện tại kết thúc vào cuối tháng 10, ông Anutin lưu ý rằng sẽ không có đủ thời gian để ban hành luật mới, vì vậy chính phủ sẽ dựa vào luật hiện hành để thực hiện các kế hoạch của mình và thực thi nghiêm ngặt các biện pháp chống lại các tội phạm phá hoại nền kinh tế, cả trong nước và xuyên quốc gia.

Thủ tướng Anutin cho biết thêm rằng chính phủ đã yêu cầu Chủ tịch Hạ viện lên lịch để chính phủ mới công bố chính sách vào ngày 29-30/9.

Sau lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 24/9, ông sẽ triệu tập nội các để thảo luận về việc Thái Lan tham gia Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), dự kiến diễn ra từ ngày 23-29/9.

Ông Anutin nhấn mạnh việc tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc là rất quan trọng để làm rõ lập trường của Thái Lan về các vấn đề như chủ quyền và thương mại, bao gồm cả chính sách thuế quan của Mỹ, đồng thời cho biết thêm rằng Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkaew đã được chỉ thị chuẩn bị cho các cuộc đàm phán.

Nhà lãnh đạo Chính phủ Thái Lan cũng để ngỏ khả năng chuyến công tác tới New York sẽ diễn ra trong thời gian ngắn để đảm bảo trở về kịp cho cuộc tranh luận tại Quốc hội./.



