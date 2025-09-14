Tân Thủ tướng Thái Lan hoàn thiện ưu tiên chính sách cho 4 tháng đầu nhiệm kỳ

Ngày 13/9, tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã triệu tập cuộc họp chính sách cấp cao tại trụ sở đảng Bhumjaithai (Tự hào Thái Lan) cùng một số ứng cử viên bộ trưởng và thành viên nội các kinh tế, trong bối cảnh chính phủ mới chuẩn bị trình bày chương trình nghị sự 120 ngày lên Quốc hội.

Tham dự có các ứng cử viên bộ trưởng ở những lĩnh vực chủ chốt như ông Attapol Rerkpiboon (Bộ Năng lượng), ông Sihasak Phuangketkeow (Bộ Ngoại giao), bà Suphajee Suthumpun (Bộ Thương mại), ông Phiphat Ratchakitprakarn (Bộ Giao thông) và Tướng Nattaphon Narkphanit (Bộ Quốc phòng).

Cuộc họp tập trung hoàn thiện ưu tiên chính sách cho 4 tháng đầu nhiệm kỳ.

Một số chính sách kinh tế đã được xác nhận triển khai, trong đó có việc khôi phục chương trình đồng chi trả “Khon La Krueng."

Chính phủ cũng đang thảo luận các đề xuất khác như chương trình kích cầu du lịch “Chúng ta cùng nhau du lịch," phân cấp quản lý và chiến lược giảm thiểu thiên tai.

Phát biểu sau cuộc họp, Thủ tướng Anutin nhấn mạnh các chính sách quốc gia, đặc biệt về kinh tế và vấn đề biên giới Thái Lan-Campuchia, sẽ được chuẩn bị khuôn khổ cụ thể để sớm triển khai ngay sau khi chính phủ nhậm chức. Ông khẳng định mục tiêu là “biến chính sách thành hành động” mà không để chậm trễ.

Về danh sách nội các, Thủ tướng Anutin cho biết quy trình thẩm định đang được tiến hành, một số ứng cử viên đã được phê duyệt. Việc rà soát đòi hỏi thời gian để kiểm tra lý lịch tại các tòa án trên toàn quốc, bảo đảm ứng cử viên không vướng mắc pháp lý.

Nguồn tin cho hay danh sách cuối cùng dự kiến sẽ được đệ trình Hoàng gia phê chuẩn trong tuần tới./.

