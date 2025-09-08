Thủ tướng Campuchia chúc mừng tân Thủ tướng Thái Lan

Tờ Khmer Times đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 7/9 đã gửi lời chúc mừng tới ông Anutin Charnvirakul được bầu làm Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan, đồng thời bày tỏ lạc quan rằng mối quan hệ giữa hai nước láng giềng sẽ được củng cố.

Trong thông điệp chính thức gửi tới Bangkok ngày 7/9, Thủ tướng Hun Manet cho rằng việc ông Anutin được bầu làm Thủ tướng Thái Lan "phản ánh sự tin tưởng mạnh mẽ vào năng lực lãnh đạo của ông," đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Thái Lan sẽ "đạt được những tiến bộ lớn hơn" dưới sự lãnh đạo của ông Anutin.

Nhấn mạnh mối liên kết chặt chẽ về địa lý, lịch sử và văn hóa giữa Campuchia và Thái Lan, Thủ tướng Hun Manet khẳng định tầm quan trọng của "hòa bình, chung sống hòa hợp và thịnh vượng chung" đối với hai nước. Ông bày tỏ hy vọng rằng chính phủ hai nước có thể cùng nhau cải thiện mối quan hệ vốn đã gặp nhiều căng thẳng trong những năm gần đây.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet nêu rõ rằng với cam kết chung của hai bên trong việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp, nhân dân hai nước sẽ có được sự thịnh vượng và phát triển trong hòa hợp.

Nhà lãnh đạo Campuchia cam kết sẽ hợp tác với tân Thủ tướng Thái Lan để khôi phục lại trạng thái bình thường trong quan hệ song phương, xây dựng lại lòng tin lẫn nhau và biến biên giới chung "thành biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng chung"./.

Thái Lan: Thủ tướng đắc cử chính thức nhậm chức Ngay sau khi nhậm chức, ông Anutin Charnvirakul cam kết làm việc hết mình “vì lợi ích của nhân dân và đất nước.”; hiện tân Thủ tướng Thái Lan đang gấp rút hoàn thiện đội hình Nội các.