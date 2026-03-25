Singapore bắt đầu thử nghiệm xe buýt công cộng không người lái

Singapore đã tiếp nhận chiếc xe buýt không người lái đầu tiên trong tổng số 6 chiếc, dự kiến sẽ được thử nghiệm trên các tuyến xe buýt công cộng từ nửa cuối năm 2026.

Phóng viên TTXVN tại Singapore dẫn thông báo ngày 25/3 của cơ quan Giao thông Đường bộ nước này (LTA) cho biết các phương tiện giao thông công cộng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt nhằm bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn và vận hành trước khi chính thức đưa vào hoạt động.

Theo kế hoạch, xe buýt tự lái sẽ được thử nghiệm trên tuyến 400 tại khu vực Marina Bay và tuyến 191 tại khu vực one-north trong khuôn khổ một chương trình thí điểm kéo dài 3 năm. Khi sẵn sàng, các xe này sẽ vận hành song song với xe buýt có người lái hiện nay.

Chiếc xe đầu tiên, được đưa tới Singapore từ đầu tháng 3, có sức chứa 16 chỗ ngồi, được trang bị không gian dành cho người sử dụng xe lăn, cùng hệ thống camera và cảm biến bố trí ở phía trước, phía sau và trên nóc, giúp theo dõi môi trường xung quanh theo góc nhìn 360 độ.

Cơ quan Giao thông Đường bộ nước này cho biết trước khi thử nghiệm trên đường công cộng, các xe sẽ trải qua các bài kiểm tra trong điều kiện khép kín, bao gồm các thao tác cơ bản và đánh giá khả năng bảo đảm an toàn cho hành khách khi lên xuống tại các điểm dừng.

Tuyến 400 phục vụ khu vực Marina Bay và Shenton Way, với các điểm dừng như Trung tâm Du thuyền Marina Bay, Gardens by the Bay và các ga tàu điện ngầm (MRT) trong khu vực. Trong khi đó, tuyến 191 hoạt động tại khu vực one-north, kết nối với bến xe Buona Vista và các ga MRT lân cận.

Sau khi triển khai 6 xe đầu tiên, Cơ quan Giao thông Đường bộ có thể mua thêm 14 xe và mở rộng thử nghiệm sang các tuyến xe buýt khác trên toàn đảo quốc.

Các phương tiện này do các công ty công nghệ MKX Technologies, Zhidao Network Technology (Bắc Kinh) và nhà sản xuất xe điện BYD phối hợp sản xuất./.

