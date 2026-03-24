Thái Lan phát hiện 20.000 lít dầu diesel vận chuyển trái phép sang Myanmar

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhà chức trách Thái Lan vừa triệt phá một vụ vận chuyển trái phép 20.000 lít dầu diesel sang Myanmar.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Thái Lan đang đối mặt với tình trạng thiếu dầu và hạn chế bán dầu trên toàn quốc do lo ngại về tình trạng khan hiếm và cần phải tăng cường tích trữ trước tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông.

Thống đốc tỉnh Tak, ông Chusak Rooying, đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng kiểm tra một chiếc xe khả nghi được phát hiện gần cửa khẩu biên giới với Myanmar.

Động thái này diễn ra sau khi có báo cáo rằng dầu diesel đang được tích trữ để vận chuyển qua biên giới sang Myawaddy thuộc bang Karen của Myanmar.

Khi đến nơi, lực lượng chức năng phát hiện xe chở nhiên liệu đang đỗ bên bờ sông Moei, chuẩn bị vận chuyển dầu diesel sang Myanmar. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe bồn 10 bánh đã được "cải tạo" để chở tới 20.000 lít dầu diesel.

Khám xét mở rộng sau đó tại một nhà kho ở gần đó cũng đã phát hiện thiết bị và container được sử dụng để tích trữ nhiên liệu.

Theo Văn phòng Quan hệ Công chúng tỉnh Tak, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 bồn chứa dầu 4.500 lít với khoảng 300 lít dầu ở bên trong, 101 container (mỗi container chứa 200 lít), cùng với 85 bình chứa nhiên liệu dung tích 30 lít.

Toàn bộ xe tải, số hàng lậu và tài xế đã bị bắt giữ giao cho cảnh sát để điều tra.

Trên thực tế, tại 5 huyện biên giới của tỉnh Tak thuộc phía Bắc Thái Lan, người dân đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu.

Hoạt động buôn lậu nhiên liệu từ tỉnh này sang Myanmar càng làm trầm trọng thêm tình trạng này. Để ứng phó với thực trạng trên, Tỉnh trưởng Chusak Rooying đã chỉ thị tăng cường tuần tra và kiểm tra nghiêm ngặt để ngăn chặn việc tích trữ cũng như xuất khẩu xăng dầu trái phép.

Ông cũng kêu gọi người dân báo cáo bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào về việc tích trữ hoặc buôn lậu nhiên liệu./.

