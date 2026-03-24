Thúc đẩy giao lưu học thuật và nghiên cứu chung Việt Nam-Thái Lan

Đại học Rajabhat Udon Thani luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác quốc tế, trong đó đặc biệt chú trọng thúc đẩy hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Đây là khẳng định của Hiệu trưởng nhà trường, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Khanisara Thanyasunthornsakun, trong buổi tiếp Đại sứ Phạm Việt Hùng cùng đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đến thăm và làm việc với trường.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Phạm Việt Hùng chúc mừng Phó Giáo sư, Tiến sỹ Khanisara được tín nhiệm bầu giữ chức Hiệu trưởng Đại học Rajabhat Udon Thani nhiệm kỳ mới; đồng thời chúc mừng Phó Giáo sư, Tiến sỹ Charoon Thawornchak được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhà trường.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Khanisara khẳng định việc thúc đẩy hợp tác với các đối tác Việt Nam luôn nằm trong ưu tiên hàng đầu của nhà trường, xuất phát từ thực tế địa phương là nơi có đông cộng đồng người gốc Việt sinh sống nhất tại Thái Lan, cũng như có mối quan hệ giao lưu ngày càng phát triển giữa nhân dân hai nước.

Trung tâm Việt Nam học thuộc Khoa Quốc tế của nhà trường giữ vai trò cầu nối quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy giao lưu học thuật, trao đổi giảng viên, sinh viên, cũng như triển khai các chương trình nghiên cứu chung giữa hai bên.

Nhà trường cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác sâu rộng với các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ tiến trình hội nhập quốc tế.

Đại sứ Phạm Việt Hùng đánh giá cao những kết quả đạt được của Đại học Rajabhat Udon Thani trong thời gian qua, đặc biệt là vai trò tích cực trong việc giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu về Việt Nam tại khu vực Đông Bắc Thái Lan.

Đại sứ nhấn mạnh hợp tác giáo dục và giao lưu nhân dân là nền tảng quan trọng góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình hợp tác giữa nhà trường với các cơ sở giáo dục của Việt Nam.

Đại sứ Phạm Việt Hùng (thứ 2, phải) tại chuyến thăm và làm việc với Đại học Rajabhat Udon Thani, Thái Lan. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ Phạm Việt Hùng đồng thời bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Buổi gặp mặt và làm việc trên thể hiện rõ sự quan tâm và cam kết thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa.

Chuyến thăm của Đại sứ Phạm Việt Hùng và đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam không chỉ góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia, mà còn mở ra nhiều triển vọng hợp tác thiết thực và hiệu quả giữa Đại học Rajabhat Udon Thani với các đối tác tại Việt Nam trong thời gian tới, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực./.

