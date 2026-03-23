Chân dung nữ đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XVI

Chính trị
Từ bản làng Văng Môn của người Ơ Đu, xã Nga My - xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An, ở tuổi 24, Lo Thị Bảo Vy chuẩn bị bước vào nghị trường với vai trò nữ đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XVI. (Ảnh: NVCC)
Cô hiện là giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai, Nghệ An). (Ảnh: NVCC)
Lò Thị Bảo Vy sinh ra và lớn lên tại bản Văng Môn, xã Nga My, tỉnh Nghệ An, nơi người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc thiểu số ít người nhất Việt Nam - tập trung sinh sống. Cô cũng là người dân tộc Ơ Đu đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội. (Ảnh: NVCC)
Vượt lên mọi khó khăn, Lò Thị Bảo Vy luôn nỗ lực học tập và đạt nhiều thách tích xuất sắc. Trong ảnh, Lò Thị Bảo Vy (thứ 9 từ phải sang) là một trong những học sinh, sinh viên tiểu biểu xuất sắc dự buổi gặp mặt tuyên dương khen thưởng của Ủy ban Dân tộc năm 2020. (Ảnh: NVCC)
Từ bản làng của người Ơ Đu, Lò Thị Bảo Vy tốt nghiệp Trường Đại học Vinh. (Ảnh: NVCC)
Lựa chọn nghề sư phạm, Lò Thị Bảo Vy cho biết đây là ước mơ từ nhỏ, cũng là con đường để có thể tiếp tục giúp những em nhỏ vùng cao vươn lên, hướng đến tương lai tươi sáng hơn. (Ảnh: NVCC)
Trong ngày lễ tốt nghiệp, Bảo Vy trân trọng khoác bộ đồ cử nhân cho mẹ...
... và cho bố mình, như lời tri ân sâu sắc đến công lao vất vả mà bố mẹ đã gồng gánh nuôi cô ăn học, trưởng thành. (Ảnh: NVCC)
Bảo Vy hạnh phúc chụp ảnh cùng bố mẹ trong lễ tốt nghiệp. (Ảnh: NVCC)
Hiện thực hóa ước mơ trở thành cô giáo, Bảo Vy luôn nỗ lực trong các hoạt động chuyên môn. (Ảnh: NVCC)
Cô giáo trẻ chăm chút cho học trò. (Ảnh: NVCC)
Bảo Vy tích cực trong các hoạt động phong trào đoàn, đội ở trường. (Ảnh: NVCC)
Cô giáo trẻ chụp ảnh kỷ niệm cùng học sinh trong lễ tổng kết. (Ảnh: NVCC)
Là một giáo viên, Bảo Vy cho biết giáo dục là một trong những lĩnh vực cô đặc biệt quan tâm khi đảm nhiệm vai trò đại biểu Quốc hội khóa VXI. (Ảnh: NVCC)
Là người con của dân tộc Ơ Đu, Bảo Vy còn tích cực tham gia các hoạt động bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc mình. (Ảnh: NVCC)
Lo Thị Bảo Vy (đứng đầu tiên) trong hoạt động nghiệm thu mồ hình Câu lạc bộ bảo tồn văn hoá dân tộc Ơ Đu. (Ảnh: NVCC)
Cô cho biết bên cạnh vấn đề giáo dục, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc truyền thống cũng sẽ là một trọng tâm trong chương trình hành động của mình. (Ảnh: NVCC)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Chân dung nữ đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XVI

Từ bản làng Văng Môn của người Ơ Đu, xã Nga My - xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An, Lo Thị Bảo Vy chuẩn bị bước vào nghị trường với vai trò nữ đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XVI. 

Hà An
Theo dõi VietnamPlus
Tin liên quan