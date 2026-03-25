Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án thành lập thành phố Đồng Nai

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết thực hiện Công văn số 1184-CV/VPTW ngày 23/3/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về ý kiến của Bộ Chính trị đối với Đề án xây dựng và phát triển Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 và Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, ngày 24/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành công văn số 4534/UBND-KGVX về việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về Đề án thành lập các phường và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Để đảm bảo Đề án triển khai đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật; theo đề xuất của Sở Nội vụ tại Văn bản số 2712/SNV-TCBC ngày 23/3/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án thành lập 10 phường trên cơ sở nguyên trạng 10 xã và Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Đối với Đề án thành lập phường, Ủy ban nhân dân 10 xã gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Trị An, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh, lấy ý kiến nhân dân đồng thời với Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Trường hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân đồng ý đạt trên 50% tổng số nhân dân trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã, Ủy ban nhân dân xã tổng hợp, báo cáo trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, cho ý kiến.

Sau đó, Ủy ban Nhân dân xã hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết; tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo quy định.

Thời gian thực hiện các nội dung trên trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trước 17 giờ, ngày 26/3/2026.

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn chi tiết việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các đề án, bảo đảm thống nhất, đúng quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành trong ngày 27/3/2026.

Sở chủ trì phối hợp với các đơn vị tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và thành lập các phường theo quy định.

Ngày 24/3/2026, tại ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung, trong đó có Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Sau hợp nhất với tỉnh Bình Phước, tỉnh Đồng Nai có diện tích hơn 12.730km2, dân số hơn 4,4 triệu người; hiện Đồng Nai có 95 xã, phường, trong đó 23 phường và 72 xã.

Năm 2025, quy mô GRDP Đồng Nai đạt 677.932 tỷ đồng, tăng 84.468 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 150,86 triệu đồng./.

