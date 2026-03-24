Phú Thọ khẩn trương tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 24/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Việt Cường, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ cho biết, cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ đề ra và thành công tốt đẹp.

Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ. Việc lập danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh vấn đề phức tạp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bầu cử; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổng hợp số liệu, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo phục vụ công tác bầu cử.

Liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền, bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho rằng, từ thực tiễn triển khai có thể rút ra một số kinh nghiệm như: cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền từ sớm, bám sát từng giai đoạn của cuộc bầu cử; nội dung, hình thức tuyên truyền phải linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; đồng thời, phát huy hiệu quả hệ thống truyền thông cơ sở, kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống và nền tảng số, góp phần lan tỏa thông tin kịp thời, chính xác.

Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ đề nghị, sau hội nghị, các cấp, ngành, địa phương cần khẩn trương chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân theo đúng quy định; đồng thời, hoàn thành việc xác nhận tư cách và cấp giấy chứng nhận cho đại biểu trúng cử để triển khai các bước tiếp theo. Các đơn vị tổ chức khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Các đại biểu trúng cử cần sớm triển khai chương trình hành động, nỗ lực thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ mong rằng, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030, giữ vai trò cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, trung tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ, văn hóa - du lịch, y tế và đào tạo chất lượng cao./.

