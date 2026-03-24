4 yêu cầu của Tổng Bí thư với Hội nghị lần 2 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV

Trong bài phát biểu tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sáng 23/3/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu 4 yêu cầu lớn đối với Hội nghị.
Đó là phải nhận thức thật sâu sắc rằng đây là Hội nghị đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ; phải quán triệt thật sâu sắc tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; phải “định vị” thật đúng vị trí của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phải gắn thật chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân./.