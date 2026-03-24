Chính trị

4 yêu cầu của Tổng Bí thư với Hội nghị lần 2 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nền tảng đối với nhiệm vụ triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

yeu-cua-cua-tong-bi-thu-tai-hoi-nghi-lan-2-bch-trung-uong-dang-khoa-xiv-1.jpg
yeu-cua-cua-tong-bi-thu-tai-hoi-nghi-lan-2-bch-trung-uong-dang-khoa-xiv-2.jpg
yeu-cua-cua-tong-bi-thu-tai-hoi-nghi-lan-2-bch-trung-uong-dang-khoa-xiv-3.jpg
yeu-cua-cua-tong-bi-thu-tai-hoi-nghi-lan-2-bch-trung-uong-dang-khoa-xiv-4.jpg

Trong bài phát biểu tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sáng 23/3/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu 4 yêu cầu lớn đối với Hội nghị.

Đó là phải nhận thức thật sâu sắc rằng đây là Hội nghị đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ; phải quán triệt thật sâu sắc tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; phải “định vị” thật đúng vị trí của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phải gắn thật chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV #Tổng Bí thư Tô Lâm #phương thức lãnh đạo #chống tham nhũng #lãng phí #tiêu cực TP. Hà Nội
