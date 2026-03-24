Rạng sáng 24/3, lực lượng chức năng Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa và khám nghiệm hiện trường vụ cháy xảy ra tại một quán cơm chay khiến hai mẹ con tử vong.

Bản tin 60S ngày 24/3/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ cháy quán cơm chay khiến hai mẹ con tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiên liệu khan hiếm, một số hãng bay Việt Nam cắt giảm đường bay.

Bắt thêm 7 người trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền tại Tân Huê Viên.

Lô Lô Chải đổi thay nhờ hướng đi du lịch cộng đồng.

Trụ sở tạm Nhà văn hóa Thanh Niên bất ngờ thu hút giới trẻ đến tham quan.

TP.HCM ghi nhận đợt nắng nóng đầu mùa khô.

Iran phủ nhận đàm phán với Mỹ, cảnh báo động thái đáp trả.

Máy bay quân sự Colombia rơi sau khi cất cánh, ít nhất 34 người thiệt mạng./.