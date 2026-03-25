Hà Nội: Cựu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ba Đình bị đề nghị từ 4-5 năm tù

Sau hơn 1 ngày xét hỏi, chiều 25/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ba Đình (Hà Nội) về hành vi thu tăng tiền học thêm chuyển sang phần tranh luận.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 2 bị cáo trong vụ án này.

Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1973, cựu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ba Đình) từ 4-5 năm tù và Phạm Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1976, cựu Kế toán trưởng Trường Trung học cơ sở Ba Đình) 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356, khoản 3-Bộ luật hình sự.

Viện Kiểm sát xác định trong vụ án này, bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục hậu quả, nộp lại số tiền gần 75 triệu đồng; bị cáo Nguyệt phạm tội lần đầu, có nhiều thành tích trong quá trình công tác… nên đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Nguyệt.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Bình, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá bị cáo Bình không thành khẩn, không thừa nhận hành vi vi phạm… do vậy cần phải xử phạt nghiêm khắc để cảnh cáo, răn đe.

Bản luận tội nêu rõ, trong năm học 2013-2014, quá trình Trường Trung học cơ sở Ba Đình thực hiện tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường, bị cáo Nguyễn Thị Bình đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Hiệu trưởng, chỉ đạo kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt và các giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7,8,9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức chung với số tiền là 15.000 đồng/1 tiết/1 học sinh. Mức thu này cao hơn mức tối đa quy định trong Quyết định số 22 và các văn bản liên quan.

Theo đó, từ tháng 12/2013 đến tháng 5/2014, Trường Trung học cơ sở Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 số tiền là 2,1 tỷ đồng, trong đó mức thu tối đa theo Quyết định số 22/2013/QĐ/UBND ngày 25/06/2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là 1 tỷ đồng.

Việc thu tiền dạy thêm cao hơn mức thu quy định tối đa đã gây thiệt hại cho phụ huynh học sinh 24 lớp khối 7,8,9 trong năm học 2013-2014 là hơn 1 tỷ đồng.

Để hợp thức việc thu mức tiền cao hơn như đã nêu trên, bị cáo Nguyễn Thị Bình đã chỉ đạo Phạm Thị Minh Nguyệt lập hồ sơ chứng từ, chia đôi số tiền 30% thu được từ dạy thêm do giáo viên chủ nhiệm nộp về 2 nhóm lớp. Từ đó, lập 2 hệ thống sổ sách kế toán quản lý, 1 hệ thống sổ sách kế toán đưa vào báo cáo tài chính, 1 hệ thống sổ sách kế toán để ngoài không đưa báo cáo tài chính để sử dụng chi tiêu chung cho nhà trường mà không phải chịu sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án, các bị cáo, các luật sư bào chữa đã tham gia tranh luận, đối đáp với đại diện Viện Kiểm sát, trong đó đưa ra nhiều luận điểm, luận cứ nhằm làm giảm nhẹ hành vi phạm tội cho bị cáo./.

