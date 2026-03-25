Án phạt nghiêm khắc cho hai anh em đánh người vì mâu thuẫn giao thông

Ngày 25/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với hai bị cáo Lê Hữu Trọng (27 tuổi) và Lê Thanh Sang (32 tuổi, anh ruột của Trọng) cùng ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh cùng về tội “giết người.”

Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ 35 phút ngày 11/1/2024, Lê Hữu Trọng điều khiển xe môtô chở vợ lưu thông trên tuyến đường Đức Hòa Thượng.

Khi đến khu vực gần ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa, Trọng phát hiện anh Lưu Thanh Giang điều khiển xe máy cùng chiều phía trước có biểu hiện lạng lách, đánh võng.

Khi Trọng và vợ vượt lên, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại và thách thức đánh nhau. Trong lúc căng thẳng, Giang rút một khẩu súng ngắn từ thắt lưng bắn chỉ thiên một phát.

Lo sợ, Trọng điều khiển xe rẽ sang hướng khác để tránh.

Tuy nhiên, thay vì dừng lại, Trọng tiếp tục chạy đến một tiệm sửa xe tại ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa, gặp anh ruột là Lê Thanh Sang, kể lại sự việc và rủ Sang cùng truy đuổi Giang. Trọng lấy một cây búa và một cờ lê làm hung khí, sau đó cùng Sang điều khiển xe máy đuổi theo.

Quá trình truy đuổi diễn ra trên tuyến đường Giồng Lớn hướng về chùa Pháp Minh (địa bàn ấp Giồng Lớn, xã Đức Hòa). Hai bị cáo tấn công bằng hung khí cho đến khi nhận thấy nạn nhân bị thương nặng, chảy nhiều máu mới dừng lại.

Lực lượng công an sau đó có mặt, đưa các bên về làm việc. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) và được xác định bị tổn thương sức khỏe 56%.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Trong vụ án, bị cáo Lê Hữu Trọng giữ vai trò chủ mưu, khởi xướng và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội; bị cáo Lê Thanh Sang là người giúp sức tích cực.

Hội đồng xét xử cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã bồi thường thiệt hại cho bị hại; người bị hại có đơn xin bãi nại, đề nghị giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Trọng 11 năm tù, Lê Thanh Sang 10 năm tù, cùng về tội “giết người” theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, bị hại Lưu Thanh Giang yêu cầu bồi thường chi phí điều trị thương tích và tiền mất thu nhập tổng cộng 120 triệu đồng. Các bị cáo đã bồi thường đầy đủ nên bị hại không yêu cầu thêm.

Đối với hành vi sử dụng vũ khí quân dụng của Lưu Thanh Giang, cơ quan điều tra đã tách ra, chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý trong vụ án khác theo quy định của pháp luật./.

