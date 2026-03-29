Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt giữ 3 đối tượng sát hại đồng nghiệp do mâu thuẫn

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Hoài Lượng (sinh năm 2005), Võ Hoàng Trí (sinh năm 2003) và Nguyễn Trọng Nhân (sinh năm 2005, cùng quê Cà Mau) để điều tra về hành vi “giết người.”

Nạn nhân là anh H.C.N. (sinh năm 2005, quê Cà Mau), công nhân làm việc tại một nhà kho trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khuya 27/3, sau giờ tan ca, anh N. điều khiển xe máy điện chở theo cậu ruột là H.V.Đ. (sinh năm 1987) lưu thông trên đường N6. Khi đến giao lộ N6 - DA2 (khu phố 6, phường Thới Hòa), bất ngờ bị 3 đối tượng chặn đường tấn công.

Thấy cháu bị đánh, ông Đ. vào can ngăn nhưng các đối tượng dùng hung khí đâm khiến anh N. gục tại chỗ, tử vong sau đó. Gây án xong, cả 3 đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, chia nhau bỏ trốn về nhiều hướng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng.

Qua điều tra ban đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình làm việc tại nhà kho của một công ty trên địa bàn.

Quá trình truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Trọng Nhân khi đang lẩn trốn tại Sóc Trăng (cũ); hai đối tượng còn lại sau khi biết nạn nhân tử vong đã đến Công an Thành phố Cần Thơ đầu thú.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn với anh N. trong lúc làm việc nên đã nảy sinh ý định trả thù.

Tối 27/3, cả nhóm mang theo hung khí, chờ sẵn tại đoạn đường vắng để chặn xe, tấn công nạn nhân. Sau khi gây án, các đối tượng phi tang hung khí và rời khỏi Thành phố Hồ Chí Minh nhằm trốn tránh sự truy bắt.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án./.

