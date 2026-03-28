Cần Thơ: Tuyên án nhóm đối tượng thực hiện hàng loạt vụ cướp để mua ma túy

Tòa án nhân dân khu vực 7-thành phố Cần Thơ vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 6 bị cáo về tội “cướp tài sản” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” vào ngày 27/3.

Với hành vi phạm tội nguy hiểm và manh động, Hội đồng xét xử đã tuyên mức án cao nhất là 18 năm tù dành cho bị cáo cầm đầu, các đồng phạm còn lại nhận mức án từ 8 năm 6 tháng đến 16 năm 6 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo gồm Sơn Ngọc Mện, Lý Thảo, Quách Tâm, Thạch Tấn, Lý Minh và T.M.T. đều là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định và cùng nghiện ma túy.

Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện và chi tiêu cá nhân, nhóm này đã bàn bạc, chuẩn bị hung khí là các loại dao tự chế để thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng xe môtô tuần tra trên các tuyến đường vắng, lợi dụng sự sơ hở của người đi đường để khống chế, uy hiếp và chiếm đoạt tài sản.

Chuỗi hành vi phạm tội bắt đầu từ giữa tháng 3/2025 và kéo dài đến đầu tháng 4/2025. Điển hình như tối 16/3/2025, nhóm đối tượng đã sử dụng dao tự chế ép xe, đe dọa bà Trương Thị Ng. đang chở con nhỏ trên Quốc lộ 1 để cướp tiền, điện thoại và nhẫn vàng.

Tiếp đó, các đối tượng liên tục thực hiện thêm nhiều vụ tấn công khác nhắm vào phụ nữ, trẻ em di chuyển một mình trên các cung đường vắng thuộc địa bàn các huyện Mỹ Xuyên, Thạnh Trị, Mỹ Tú (thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ).

Sau mỗi vụ cướp thành công, cả nhóm mang tài sản đi bán để cùng mua ma túy sử dụng chung.

Cơ quan chức năng xác định tổng giá trị tài sản nhóm bị cáo này đã chiếm đoạt là hơn 42 triệu đồng, bao gồm tiền mặt, điện thoại di động và các loại trang sức bằng vàng.

Ngoài ra, kết quả kiểm tra nhanh cho thấy nhiều bị cáo trong nhóm dương tính với chất ma túy. Tại tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản mà còn gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Kết thúc phiên tòa, bị cáo Sơn Ngọc Mện nhận mức án 18 năm tù. Bị cáo Quách Tâm bị tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù; Lý Thảo và Thạch Tấn cùng nhận mức án 16 năm tù. Các bị cáo Lý Minh và T.M.T. lần lượt nhận mức án 14 năm 3 tháng tù và 8 năm 6 tháng tù.

Bên cạnh hình phạt tù, các bị cáo còn có trách nhiệm liên đới bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các nạn nhân theo quy định. Bản án nghiêm minh này là lời cảnh báo đối với những đối tượng có lối sống buông thả, coi thường pháp luật, góp phần răn đe và phòng ngừa các loại tội phạm về cướp tài sản và ma túy trong đời sống xã hội./.

