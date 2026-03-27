Vụ cướp giật tại Khu du lịch Tân Huê Viên: Kêu gọi 14 đối tượng ra đầu thú

Ngày 26/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã ra quyết định truy tìm và kêu gọi 14 đối tượng có liên quan trong vụ dàn cảnh cướp giật tài sản tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty Tân Huê Viên ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Từ ngày 12/3 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã truy xét tổng cộng 19 đối tượng có liên quan trong nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, ra quyết định tạm giữ đối với 16 đối tượng, 3 đối tượng còn lại được xem xét không tạm giữ do mang thai hoặc nuôi con nhỏ.

Để tạo điều kiện cho người phạm tội được hưởng chính sách khoan hồng, sớm có cơ hội đoàn tụ với gia đình và hòa nhập với cộng đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ kêu gọi các đối tượng còn lại đang lẩn trốn nhanh chóng ra đầu thú. 14 đối tượng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ truy tìm gồm: Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1961, nơi thường trú khóm Châu Thới 1, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 1996, nơi thường trú khu phố 5, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang; Tô Văn Bé Mười, sinh năm 1970, nơi thường trú ấp Trung Phú 2, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang; Nguyễn Thị Liễu, sinh năm 1988, nơi thường trú ấp Tân Thạnh, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp; Sao Văn Đức, sinh năm 1992, nơi thường trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang; Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1985, nơi thường trú khóm Châu Thới 1, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; Lê Minh Sơn, sinh năm 1989, nơi thường trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang; Hồ Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1977, nơi thường trú khu vực 7, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ; Lê Minh Trâm, sinh năm 1992, nơi thường trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang; Trần Ngọc Huyền, sinh năm 1990, nơi thường trú ấp Khánh An, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang; Nguyễn Văn Trường Giang Anh, sinh năm 1989, nơi thường trú ấp Tân Thạnh, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Thị Diễm sinh năm 1998, nơi thường trú: không, chỗ ở khác: phường Rạch Giá, tỉnh An Giang; Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1975, nơi thường trú ấp An Hưng, xã An Phú, tỉnh An Giang; Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh năm 1972, nơi thường trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trước đó, ngày 22/3, đối tượng Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1982, thường trú tại khóm Châu Thới 1, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang đã ra đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đề nghị gia đình, người thân của người phạm tội, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các cấp chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi, tích cực giáo dục, thuyết phục, động viên, giúp đỡ để người phạm tội ra đầu thú, hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Công an thành phố Cần Thơ, công trình Liên Hoa Bảo Tháp sau khi khánh thành đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, nhất là vào ngày lễ, cuối tuần. Từ đó, nhóm đối tượng đã lợi dụng tổ chức dàn cảnh móc túi, giật dây chuyền vàng của khách tham quan.

Qua xác minh ban đầu, Công an xác định nhóm người này cấu kết chặt chẽ và phân công vai trò cụ thể. Khi phát hiện du khách đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách, các đối tượng sẽ vây quanh tạo cảnh chen lấn, xô đẩy. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một đối tượng sẽ nhanh chóng giật trang sức (hay móc túi) của nạn nhân rồi chuyền tay cho đồng bọn tẩu tán.

Khi bị hại phát hiện, nghi ngờ người kế bên, nhưng lúc này tang vật đã được chuyền tay sang những người trong nhóm, nên gây khó khăn cho việc phát hiện và xử lý./.

