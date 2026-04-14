Nghệ An xử phạt doanh nghiệp nuôi tôm không có giấy phép môi trường

Ngày 14/4, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, xã này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Intimex Việt Nam với số tiền 320 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

Cụ thể, Công ty cổ phần Intimex Việt Nam đang triển khai hoạt động nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm) tại khu vực Đồng Giành.

Khu đất thực hiện dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho thuê với tổng diện tích 912.000 m²; trong đó, diện tích sử dụng thực tế theo xác nhận của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh là 836.876,6 m².

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định cơ sở nuôi tôm nêu trên đã đi vào hoạt động ổn định và thuộc đối tượng bắt buộc phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, áp dụng đối với các cơ sở hoạt động trước ngày 1/1/2015. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, đến nay công ty này vẫn chưa có giấy phép môi trường theo quy định.

Hành vi trên đã vi phạm điểm c, khoản 3, Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Căn cứ các quy định hiện hành và mức độ vi phạm, Ủy ban Nhân dân xã Hải Châu đã ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Intimex Việt Nam số tiền 320 triệu đồng.

Theo lãnh đạo địa phương, việc xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Qua đó, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế nguy cơ ô nhiễm từ hoạt động nuôi trồng thủy sản, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường bền vững tại Nghệ An./.

