Đà Nẵng: Xử phạt một doanh nghiệp vi phạm hành chính về thuế

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (địa chỉ số 02 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) với số tiền hơn 161 triệu đồng; đồng thời, doanh nghiệp phải nộp bổ sung số thuế truy thu và tiền chậm nộp với tổng số tiền hơn 808,9 triệu đồng.

Cụ thể, theo kết luận của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng đã khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong các kỳ tính thuế vào năm 2022, 2023 và 2024; đồng thời, có một số kỳ khai sai nhưng không làm thiếu thuế.

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng quyết định xử phạt tổng số tiền hơn 161.66 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng bao gồm phạt 28.99 triệu đồng đối với hành vi khai sai làm thiếu thuế giá trị gia tăng; phạt 113.17 triệu đồng đối với hành vi khai sai làm thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp và phạt 19.5 triệu đồng đối với ba hành vi khai sai nhưng không làm thiếu thuế.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải nộp bổ sung số thuế truy thu và tiền chậm nộp với tổng số tiền hơn 808.9 triệu đồng. Tổng cộng, số tiền phải nộp qua kiểm tra là 970.59 triệu đồng.

Cục Thuế thành phố yêu cầu Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng nghiêm túc chấp hành Quyết định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; nếu quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật./.

