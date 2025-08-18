Chính thức vận hành “Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân”

Sáng 18/8, tại Hà Nội, Cục Thuế đã tổ chức Lễ công bố Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân và ký kết hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn, chuyển đổi số về lĩnh vực thuế với Công ty Cổ phần MISA (MISA).

Đây là bước đi quan trọng trong mục tiêu tiếp tục đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa quản lý thuế, giúp người nộp thuế tiếp cận chính sách thuế dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện hơn

Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân (https://hotronnt.gdt.gov.vn) là nền tảng trực tuyến được xây dựng nhằm cung cấp thông tin, tài liệu đào tạo, hướng dẫn cũng như hỗ trợ toàn diện về chính sách thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Đây là bước tiến quan trọng trong tiến trình đẩy nhanh chiến lược cải cách hành chính và chuyển đổi số mà ngành thuế đã và đang quyết liệt triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân của Trung ương và Bộ Chính trị.

Trước xu hướng phát triển vũ bão của nền kinh tế số trên thế giới thì tại Việt Nam quá trình chuyển đổi số cũng diễn ra với tốc độ khá nhanh nhưng chắc chắn, đặc biệt là trong lĩnh vực hành chính công sau khi tổ chức, bộ máy từ Trung ương đến địa phương được sắp xếp lại theo chính quyền 2 cấp.

Với mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp có thể thụ hưởng những cải cách thiết thực, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước, ngành thuế trong những năm qua đã và đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số nhằm hiện thực hóa mục tiêu “Lấy người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ.”

Bên cạnh những thành công vượt bậc trong việc triển khai các ứng dụng công nghệ vào quản lý thuế như hóa đơn điện tử; eTax Mobile có tích hợp thống nhất trên VneID của Bộ Công an; iCanhan; sử dụng số căn cước công dân thay cho mã số thuế; hệ thống các Cổng thông tin điện tử, gồm: Cổng dành cho nhà cung cấp nước ngoài-Cổng thương mại điện tử-Cổng hỗ trợ hộ cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Bà Nguyễn Thu Trà, Trưởng ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế) cho biết, mục tiêu cơ bản của Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân nhằm giúp người nộp thuế tuân thủ nghĩa vụ thuế với những thông tin được Cục thuế cập nhật chính thống. Ứng dụng công nghệ và phần mềm để tuân thủ khi Cổng thông tin tích hợp với cổng nộp thuế.

Đồng thời, giúp người nộp thuế nâng cao năng lực để gia tăng doanh số và lợi nhuận để đóng góp thuế nhiều hơn, góp phần vào phát triển kinh tế đất nước.

Trong quá trình vận hành, Cổng sẽ liên tục cập nhật các tin tức và chính sách thuế mới nhất, đồng thời cung cấp hướng dẫn cụ thể từng bước về đăng ký kinh doanh, kê khai, nộp thuế và quản lý sổ sách kế toán.

Các chuyên mục riêng dành cho hộ kinh doanh và quá trình chuyển đổi sang doanh nghiệp được thiết kế chi tiết.

Các chuyên mục riêng dành cho hộ kinh doanh và quá trình chuyển đổi sang doanh nghiệp được thiết kế chi tiết, giúp người dùng thực hiện đúng quy trình, thuận lợi và tuân thủ pháp luật.

Người dùng cũng dễ dàng thực hiện kê khai thuế với các mẫu tờ khai đúng quy định cùng bài viết hướng dẫn chi tiết.

Bên cạnh đó, kho kiến thức kinh doanh đa dạng với các chủ đề tài chính-kế toán-marketing-bán hàng-quản lý nhân sự và điều hành sẽ hỗ trợ tối đa cho người kinh doanh nâng cao năng lực quản lý và phát triển bền vững.

Đặc biệt, Cổng thông tin được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) thành Chatbot tư vấn kinh doanh giúp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các kiến thức hữu ích trong quản trị, vận hành và phát triển hoạt động kinh doanh, đồng thời hỗ trợ nâng cao hiệu quả bán hàng.

Trong khuôn khổ Lễ công bố Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân đã diễn ra Lễ ký kết biên bản hợp tác chiến lược giữa Cục Thuế với Công ty Cổ phần MISA trong phối hợp triển khai hỗ trợ về thông tin liên quan đến lĩnh vực thuế đối với cộng đồng doanh nhân (bao gồm các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp).

Biên bản ghi nhớ hợp tác với những nội dung cam kết phối hợp trong việc phát triển và vận hành Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân mà Cục Thuế đảm nhận vai trò chủ trì, định hướng toàn bộ hoạt động của Cổng.

Đối với MISA, đơn vị sẽ đảm nhiệm tư vấn kỹ thuật, thiết kế hạ tầng, ứng dụng, xây dựng kho học liệu số, biên soạn tài liệu đào tạo, video hướng dẫn...

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, việc triển khai Lễ ký kết và công bố “Cổng Thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân” là một cột mốc mới trong quá trình thay đổi toàn diện phương pháp hỗ trợ, phục vụ người dân, doanh nghiệp tuân thủ, thực hiện các quy định pháp luật về thuế.

Đây không chỉ là bước khởi đầu cho sự hợp tác công-tư trong lĩnh vực quản lý thuế, mà còn là minh chứng cho quyết tâm của ngành thuế trên hành trình chuyển đổi từ quản lý sang phục vụ người nộp thuế, hướng tới ngành thuế hiện đại-minh bạch-thân thiện.

Kho kiến thức kinh doanh đa dạng.

Trong bối cảnh Chính phủ đang triển khai mạnh mẽ Chuyển đổi số quốc gia, Cục Thuế đặc biệt chú trọng xây dựng nền tảng để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, cá nhân, hộ cá nhân kinh doanh.

Ngành thuế luôn xác định cải cách thủ tục và chuyển đổi số không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, mà còn đồng hành, hỗ trợ hiệu quả cho cộng đồng người nộp thuế nâng cao tính tự nguyện tuân thủ, tạo sự thuận lợi tối đa cho người nộp thuế khi thực hiện các nghĩa vụ về thuế với nhà nước, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng hiệu quả công nghệ để phát triển bền vững, hiệu quả đúng với tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 68/NQ-TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Thực tế cho thấy, khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là nhóm đối tượng cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ đang chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế; vừa đóng góp khoảng 50% GDP và hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước, vừa giải quyết việc làm cho 82% lao động trên cả nước.

Để kịp thời đáp ứng được với tốc độ phát triển của khu vực kinh tế tư nhân cũng như là nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan thuế; thời gian vừa qua, Cục Thuế đã nỗ lực triển khai, cung cấp nhiều ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho người nộp thuế như nâng cấp chức năng hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên ứng dụng eTax Mobile, ra mắt Cổng thông tin điện tử dành cho cá nhân, hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử...

Trợ lý AI tư vấn kinh doanh, giúp cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả bán hàng.

Theo Cục trưởng, ngành thuế đã và đang triển khai chuyển đổi mô hình quản lý từ “quản lý theo chức năng thuế” sang “quản lý thuế theo đối tượng” để từ đó công chức thuế sẽ là những người “phục vụ” và cơ quan thuế thực sự trở thành tổ chức cung cấp các dịch vụ về thuế giúp người nộp thuế có được những trải nghiệm và thuận lợi nhất trong thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Hiện, ngành thuế đang hướng tới mục tiêu hình thành một một hệ sinh thái nền tảng công nghệ hiện đại cập nhật thường xuyên các chính sách thuế mới, hướng dẫn thủ tục kê khai, nộp thuế, tra cứu thông tin, cũng như giải đáp thắc mắc, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý thuế.

Việc ra mắt Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là công cụ đồng hành cùng người nộp thuế an tâm sản xuất kinh doanh, tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời giảm thiểu chi phí và thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế.

Là đơn vị tham gia nghiên cứu và phát triển Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân, ông Lữ Thành Long cho biết, MISA đã phối hợp cùng Cục Thuế phát triển ứng dụng nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, dễ hiểu và dễ tiếp cận cho người nộp thuế.

“Việc ra mắt Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là công cụ đồng hành giúp người nộp thuế yên tâm sản xuất kinh doanh, tuân thủ đúng quy định pháp luật, đồng thời giảm thiểu thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế. MISA cam kết tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị nghiệp vụ của Cục Thuế để duy trì và phát triển hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người nộp thuế,” ông Lữ Thành Long nói./.

Triển khai 4 phương thức nộp thuế điện tử mới từ ngày 7/8 Kể từ ngày 7/8/2025, người nộp thuế có thể sử dụng 4 phương thức thanh toán điện tử mới theo Thông tư 51/2025/TT-BTC nhằm đơn giản hóa thủ tục, tăng tính chủ động cho doanh nghiệp.