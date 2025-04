Nghệ An: Xử phạt doanh nghiệp xây dựng sân pickleball không phép

Ngày 18/4, Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thông tin đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Lâm sản Nghệ An 130 triệu đồng do xây sân pickleball tại phường Quán Bàu không có giấy phép.

Trước đó, qua kiểm tra của lực lượng chức năng thành phố Vinh phát hiện Công ty Cổ phần Lâm sản Nghệ An đã tổ chức xây dựng hai hạng mục công trình tại Khối 5, phường Quán Bàu (trong đó có 2 sân pickleball) mà không có giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật.

Hai hạng mục vi phạm gồm một nhà khung sắt cao 8m, mái lợp bạt di động, diện tích 2.693,7m2; một nhà xây bằng gạch táp lô cao 3,5m, mái tôn, diện tích 131,6m2. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm c khoản 7 Điều 16, Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Với vi phạm trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh đã quyết định xử phạt doanh nghiệp 130 triệu đồng.

Cùng với phạt tiền, doanh nghiệp còn bị buộc phải hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép xây dựng trong thời hạn 90 ngày. Nếu quá thời hạn mà doanh nghiệp không xuất trình được giấy phép, công trình vi phạm sẽ bị phá dỡ. Mọi chi phí khắc phục hậu quả do doanh nghiệp chi trả.

Doanh nghiệp phải nộp phạt vào tài khoản Kho bạc Nhà nước Nghệ An trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận quyết định xử phạt. Trường hợp không tự nguyện chấp hành, sẽ bị cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Khu đất nơi công trình được xây dựng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An giao cho Công ty Cổ phần Lâm sản Nghệ An từ năm 2018 để triển khai Dự án Khu nhà ở-biệt thự liền kề Lam Giang.

Đến nay, dự án đã bị thu hồi, khu đất rơi vào tình trạng bỏ hoang; gần đây bất ngờ xuất hiện công trình sân chơi thể thao xây dựng trái phép với diện tích khoảng 500m2.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh đã xử phạt 170 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 do "Tổ chức thi công xây dựng công trình không đúng quy hoạch được phê duyệt đối với công trình phải lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng tại Dự án Khu thương mại dịch vụ gắn với nhà ở tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh."

Công ty này cũng đã xây dựng toàn bộ diện tích 1.412m2 (30,7m x 46m) làm sân pickleball./.

Nghệ An: Xây sân pickleball không đúng quy hoạch, nhận xử phạt 170 triệu đồng Ngày 28/3, UBND thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đã xử phạt 170 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 do “Tổ chức thi công xây dựng công trình không đúng quy hoạch."