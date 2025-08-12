Đà Nẵng: Xử phạt doanh nghiệp vi phạm về điều kiện kinh doanh dược phẩm

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt Công ty Trách nhiệm hữu hạn Novopharm có địa chỉ trụ sở chính tại Hà Nội, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Long - Giám đốc Công ty, với số tiền 220 triệu đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an thành phố Đà Nẵng) đã kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Novopharm địa chỉ số 109 Lý Thái Tông và phát hiện tại đây kinh doanh bảo quản thuốc không theo đúng điều kiện ghi trên nhãn, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 117/2020 ngày 28/9/2020 của Chính phủ, Phòng đã chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính đến Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng phối hợp đơn vị liên quan làm việc với người đứng đầu địa điểm kinh doanh của Công ty và kết luận các hành vi vi phạm hành chính của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Novopharm gồm: Bảo quản thuốc không theo đúng điều kiện ghi trên nhãn; không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 220 triệu đồng.

Đồng thời áp dụng các hình phạt bổ sung gồm tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn 4 tháng 15 ngày; đình chỉ hoạt động địa điểm kinh doanh kho và Văn phòng Đà Nẵng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Novopharm trong thời hạn 7 tháng 15 ngày./.

