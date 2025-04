Đồng Nai: Doanh nghiệp vi phạm trong xuất khẩu hàng hóa bị phạt hơn 18 tỷ đồng

Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm 8 bị can về tội “Môi giới mại dâm” sau khi mở rộng điều tra vụ án “Môi giới mại dâm” và “Mua dâm người dưới 18 tuổi.”