Thành phố Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây đổ trái phép hơn 20.000 tấn chất thải

Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây đổ chất thải trái phép quy mô lớn, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Thùy Trang (sinh năm 1977, ngụ phường An Lạc) cùng 6 đồng phạm để điều tra về các tội “Gây ô nhiễm môi trường” và “Mua bán trái phép hóa đơn.”

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Thùy Trang cùng các đồng phạm gồm Nguyễn Văn Hiệp, Tăng Tư Thế, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phùng Quốc Anh, Nguyễn Thanh Phỉ và Vũ Thị Thuận. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn ngày 13/4.

Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2024 đến nay, các đối tượng đã tổ chức thu gom, vận chuyển và đổ thải trái phép hơn 20.160 tấn chất thải rắn tại 11 địa điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lê Thị Thùy Trang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đứng sau điều hành nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường như Công ty Thịnh Phát, Công ty Thịnh Phát, Công ty An Bình, Công ty Đất Xanh Miền Nam.

Các công ty này ký hợp đồng xử lý chất thải với nhiều doanh nghiệp sản xuất trong các lĩnh vực dệt nhuộm, thuộc da, chế biến thủy sản, sản xuất giấy, đá granite.

Tuy nhiên, thay vì xử lý theo quy định, các đối tượng đã chỉ đạo thu gom chất thải rồi vận chuyển đi chôn lấp, đổ thải trái phép hoặc bán trực tiếp cho các đơn vị có nhu cầu san lấp mặt bằng nhằm thu lợi bất chính.

Để che giấu hành vi, nhóm đối tượng còn thực hiện “động tác giả” bằng cách đưa chất thải về các cơ sở có chức năng xử lý nhưng thực tế không xử lý hoặc xử lý không đạt chuẩn, sau đó tiếp tục mang đi đổ thải.

Đồng thời, Trang chỉ đạo mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống để hợp thức hóa chứng từ, với chi phí từ 3,2 - 6% giá trị trước thuế.

Trước đó, ngày 26/3, lực lượng chức năng đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ khám xét khẩn cấp 6 địa điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Tháp, thu giữ hơn 50.000 USD, gần 2 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, thiết bị liên quan.

Cơ quan điều tra đã triệu tập 23 đối tượng liên quan để làm việc. Kết quả giám định cho thấy các mẫu chất thải tại các điểm đổ thải đều là chất thải rắn, bắt buộc phải xử lý trước khi thải ra môi trường theo quy định.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

