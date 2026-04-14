Triệt phá chuyên án sản xuất và buôn bán thuốc giả 'Đông y Ông Hiền'

Chiều 14/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án sản xuất và buôn bán thuốc giả trên không gian mạng.

Trước đó, vào ngày 10/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp cùng Cơ quan An ninh điều tra bắt giữ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1991, trú tại xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Thông qua công tác trinh sát và nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện từ cuối năm 2025, đối tượng Nguyễn Văn Hải đã trực tiếp thiết lập và điều hành 4 trang Facebook gồm: Đông Y Gia truyền - Ông Hiền, Điều trị Vẩy nến - Đông Y Ông Hiền, Ông Hiền - Đặc trị các bệnh ngoài da và Ông Hiền - Da liễu Số 1 Thái Bình.

Để thu hút sự tin tưởng, nhóm đối tượng đã thuê người quen đóng giả bệnh nhân và dàn dựng các video khám chữa bệnh tại cơ sở mang tên "Đông Y Gia truyền - chuyên điều trị vảy nến, viêm da cơ địa" (địa chỉ tại thôn Thượng Phúc Xanh, xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên).

Các video này sau đó được đăng tải lên Facebook kèm theo những lời quảng cáo tự xưng là thầy thuốc sở hữu bài thuốc gia truyền 4 đời, cam kết chữa khỏi hoàn toàn các bệnh ngoài da như vảy nến, hắc lào, lang ben, tổ đỉa và viêm da cơ địa.

Xác định tính chất nguy hiểm của đường dây tội phạm này, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã xác lập chuyên án nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi sản xuất, buôn bán thuốc giả trên không gian mạng.

Đơn vị đã tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiệp vụ để triển khai đấu tranh, quyết tâm bóc gỡ tận gốc đường dây này.

Lực lượng Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp hai địa điểm là nơi làm việc và kho cất giấu hàng hóa của nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ nhiều thiết bị điện tử, phương tiện sản xuất cùng các sản phẩm "thuốc đông y" vốn được quảng cáo chuyên trị các bệnh ngoài da như vảy nến, hắc lào, lang ben, tổ đỉa và viêm da cơ địa...

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để mở rộng điều tra và xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội của các đối tượng trước pháp luật.

Qua vụ án trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Hưng Yên) khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi chọn mua dược phẩm. Người tiêu dùng chỉ nên mua thuốc tại các cơ sở y tế, nhà thuốc uy tín đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, tuyệt đối không mua thực phẩm chức năng hay thuốc điều trị qua các trang mạng không rõ nguồn gốc.

Đặc biệt, người dân cần thận trọng trước các chương trình giảm giá sốc hoặc khuyến mãi bất thường từ những trang giả mạo thương hiệu để tránh tiền mất tật mang./.

