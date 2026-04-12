Liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới

Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03)-Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan phát hiện liên tiếp các vụ vận chuyển trái phép xăng, dầu tại khu vực biên giới.

Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 11/4, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện xe ôtô tải van biển kiểm soát 74D-00.7XX do tài xế Nguyễn Thanh Lương (sinh năm 1970), thường trú tại thôn Nại Cửu, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị điều khiển, vận chuyển nhiều can nhựa loại 30 lít có chứa chất lỏng nghi là xăng đi từ xã Khe Sanh đến khu vực biên giới thuộc xã Lao Bảo.

Ngay sau đó, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Đồn Biên phòng Lao Bảo (Biên phòng tỉnh Quảng Trị), Công an xã Lao Bảo đón chặn khi phương tiện này di chuyển vào một kho hàng tại thôn Nại Cửu, xã Lao Bảo.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở 50 can, loại 30 lít chứa chất lỏng. Tổng cộng số hàng 1.500 lít nghi là xăng.

Tại cơ quan chức năng, tài xế khai nhận hành vi vận chuyển xăng mua từ một cây xăng tại xã Khe Sanh, chở đến khu vực sát biên giới thuộc xã Lao Bảo để chia nhỏ, vận chuyển qua Lào bằng xe máy.

Trước đó, vào lúc 9 giờ 50 phút ngày 11/4, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Phòng Cảnh sát kinh tế-Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra phương tiện xe ôtô đầu kéo nhãn hiệu SITRAK, biển kiểm soát Lào số 8879, kéo theo sơmi rơmoóc nhãn hiệu CIMC, biển kiểm soát Lào số 9859, do Hoàng Tăng Trọng (sinh năm 1991, địa chỉ tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) làm thủ tục thông quan.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên dưới rơ moóc có gia cố một thùng kim loại hình trụ tròn được chế tạo tinh vi, chứa khoảng 400 lít chất lỏng nghi là dầu diesel được cất giấu nhằm vận chuyển trái phép từ Việt Nam qua Lào.

Hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên được xác định là do chênh lệch giá xăng, dầu giữa Việt Nam và Lào ở mức cao khiến tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới diễn biến phức tạp.

Lực lượng công an, bộ đội biên phòng, hải quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, siết chặt kiểm tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở; đồng thời đẩy mạnh tuần tra trên tuyến biên giới nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm./.

