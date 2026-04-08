Hải quan liên tiếp bắt giữ các vụ buôn lậu xăng dầu, ma túy, vũ khí quân dụng

Ngày 8/4, Cục Hải quan đã thông tin chi tiết về các kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại địa bàn quản lý thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX.

Vào ngày 2/4, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Chi cục Hải quan khu vực IX) đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường thuộc Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành mật phục, bắt giữ đối tượng Hồ Viết Kham, thường trú tại thôn Võ Phúc An, xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị. Đối tượng này đã sử dụng xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu SITRAK mang biển kiểm soát Lào số 9295, kéo theo sơ mi rơ moóc nhãn hiệu KAMAZ biển số 5579 để thực hiện hành vi vi phạm.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện phương tiện đã được gia cố thêm một thùng kim loại hình trụ dọc theo sắt xi nhằm mục đích cất giấu chất lỏng. Tang vật thu giữ gồm 1.290 lít chất lỏng nghi là dầu diesel có xuất xứ từ Việt Nam với tổng giá trị ước tính khoảng 46,44 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cũng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng cùng chất nghi là ma túy với tính chất nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng phát hiện tang vật thu giữ gồm 1.290 lít chất lỏng nghi là dầu diesel có xuất xứ từ Việt Nam với tổng giá trị ước tính khoảng 46,44 triệu đồng. (Ảnh: HQ/Vietnam+)

Vào sáng ngày 27/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phương tiện vận tải nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, lực lượng Hải quan đã phối hợp cùng lực lượng Biên phòng đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn thông qua hoạt động soi chiếu hành lý. Tại phương tiện mang biển kiểm soát Lào số 5***, cán bộ Hải quan nhận thấy một túi nilon trong suốt chứa vật thể có hình dạng giống súng ngắn. Ngay lập tức, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phối hợp với Đồn Biên phòng và Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiến hành khám xét thực tế kiện hàng. Kết quả kiểm tra chi tiết cho thấy bên trong túi quần áo là một khẩu súng ngắn có ký hiệu BRCN934 và GLOCK43X/AUSTRIA 9x19, cùng 7 viên đạn đi kèm. Qua xác minh nhanh, kiện hàng thuộc sở hữu của một hành khách trú tại tỉnh Gia Lai đang di chuyển trên xe. Đối tượng đã thừa nhận hành vi mang số vũ khí này từ Lào về Việt Nam. Tiếp tục mở rộng kiểm tra hành lý cá nhân của đối tượng, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm nhiều loại ma túy tổng hợp bao gồm MDMA, Ketamine và Methamphetamin dưới dạng viên nén và chất rắn màu với tổng khối lượng 23,17 gam. Toàn bộ hồ sơ và tang vật của vụ án đã được bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để mở rộng điều tra.

Những vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh, chính trị quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là các xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đã gây áp lực lớn lên thị trường năng lượng toàn cầu. Tại thị trường trong nước, sự chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và các nước láng giềng như Lào, Campuchia có xu hướng gia tăng, dẫn đến nguy cơ bùng phát tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại mặt hàng này qua biên giới.

Để chủ động ứng phó, các đơn vị hải quan đã tăng cường triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Việc quyết liệt kiểm soát chặt chẽ các tuyến biên giới không chỉ nhằm mục đích ngăn chặn hành vi vận chuyển trái phép xăng dầu, vũ khí, ma túy mà còn góp phần quan trọng vào việc ổn định thị trường, bảo vệ an ninh quốc gia và quyền lợi của người tiêu dùng trong giai đoạn hiện nay./.

Đối tượng đã thừa nhận hành vi mang số vũ khí này từ Lào về Việt Nam và nhiều loại ma túy tổng hợp bao gồm MDMA, Ketamine và Methamphetamin dưới dạng viên nén và chất rắn màu với tổng khối lượng 23,17 gam. (Ảnh: HQ/Vietnam+)

