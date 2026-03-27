Hải quan liên tiếp triệt phá các đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn

Ngày 27/3, Cục Hải quan thông tin về kết quả đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính và Kế hoạch số 30141/KH-CHQ, lực lượng Hải quan đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ các tuyến biên giới, cửa khẩu và liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy trái phép với thủ đoạn tinh vi.

Tại Quảng Trị, Chi cục Hải quan khu vực IX đã phá thành công chuyên án mang bí số MT268. Trước đó, từ cuối tháng 2/2026, thông qua công tác nắm tình hình, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX đã phát hiện một nhóm đối tượng tại khu vực Gio Linh, Cửa Tùng có biểu hiện vận chuyển ma túy từ biên giới Khe Sanh, Lao Bảo về xuôi. Sau quá trình trinh sát, đến giữa tháng 3/2026, đơn vị đã xác lập chuyên án và phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Trị cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo để triển khai kế hoạch vây bắt.

(Ảnh: Hải quan/Vietnam+)

Đến 20 giờ 45 ngày 23/3, tại thôn Tân Trung, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã chặn bắt thành công xe ô tô mang biển kiểm soát 74A-204.21 khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Hai đối tượng (cùng sinh năm 2003, trú tại xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị) bị bắt giữ tại hiện trường cùng tang vật là 7kg ma túy đá. Theo Ban chuyên án, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn thay đổi lộ trình nhằm đối phó với cơ quan chức năng, song nhờ sự phối hợp nghiệp vụ chặt chẽ, chuyên án đã kết thúc thắng lợi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ. Hiện các đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị thụ lý, mở rộng điều tra.

(Ảnh: Hải quan/Vietnam+)

Tại địa bàn tỉnh Điện Biên, Chi cục Hải quan khu vực VII cũng ghi nhận chiến công quan trọng trong công tác phòng chống ma túy. Cụ thể, vào ngày 24/3, tại khu vực bản Trại Bò, xã Na Son, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc đơn vị đã phối hợp với các lực lượng gồm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Điện Biên bắt quả tang đối tượng Giàng A Đông (sinh năm 2003, trú tại Sơn La) đang vận chuyển trái phép 60 nghìn viên ma túy tổng hợp. Bước đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này để lấy tiền công. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ các đường dây liên quan.

Những chiến công của ngành Hải quan vừa qua là kết quả và sự nỗ lực triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát tại biên giới, góp phần đấu tranh phòng chống buôn lậu ma túy, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và an ninh, an toàn cộng đồng./.

(Ảnh: Hải quan/Vietnam+)

Quyết liệt phòng, chống buôn lậu thuốc lá với phương châm “6 rõ” Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, các đối tượng buôn lậu ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, manh động, lợi dụng địa bàn biên giới, địa hình phức tạp và hoạt động chủ yếu vào ban đêm.