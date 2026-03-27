Hưng Yên: Tài xế dùng điện thoại khi lái xe gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Mạnh về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo đó đã va chạm với một xe đạp điện khiến 2 người tử vong.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnamnet)
Chiều 27/3, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1977, trú tại xã Đức Hợp, Hưng Yên) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 2, Điều 260, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 14/3, tại ngã tư Bô Thời (xã Việt Tiến, Hưng Yên), tài xế Nguyễn Văn Mạnh điều khiển xe tải biển kiểm soát 89H-034.96 đã va chạm với một xe đạp điện đi cùng chiều khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do tài xế Nguyễn Văn Mạnh vừa điều khiển xe vừa sử dụng điện thoại, dẫn đến mất tập trung. Cụ thể, khi đến nút giao ngã tư Bô Thời, thay vì quan sát lộ trình, tài xế này vẫn mải mê nói chuyện điện thoại rồi bất ngờ rẽ phải, tông trực diện vào xe đạp điện đang lưu thông cùng chiều phía trước, dẫn đến tai nạn thương tâm.

Vụ việc trên là một trong số 120 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ được Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Hưng Yên tiếp nhận, giải quyết trong Quý 1 năm 2026.

Tính đến nay, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố 16 vụ án với 17 bị can liên quan. Đáng chú ý, việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe được xác định là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn.

Hành vi này không chỉ gây mất tập trung, làm suy giảm khả năng quan sát và phản xạ mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến những hậu quả giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đề nghị, người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tuyệt đối không sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khi đang điều khiển phương tiện./.

(TTXVN/Vietnam+)
Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Công an tỉnh An Giang thi hành lệnh bắt bị can Đỗ Viết Dự để tạm giam. (Ảnh: TTXVN phát)

An Giang: Khởi tố 3 bị can mua bán hóa đơn khống

Đỗ Viết Dự đã sử dụng pháp nhân của 6 công ty trên địa bàn An Giang xuất bán hóa đơn khống cho nhiều doanh nghiệp, công ty trong và ngoài tỉnh, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.