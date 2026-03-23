Lâm Đồng: Tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A làm 2 người tử vong

Sáng 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối hôm trước trên quốc lộ 1A đoạn Km1668+400 qua địa bàn xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng, làm 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, tối 22/3, xe khách giường nằm biển kiểm soát 69B-007.79 lưu thông theo hướng Khánh Hòa-Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 86B2-458.88.

Trên xe máy có một người đàn ông và một người phụ nữ. Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị cuốn vào dưới gầm phía trước xe khách. Hai nạn nhân tử vong tại chỗ (chưa xác định danh tính).

Nhận tin báo, Công an xã Sông Lũy đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng và điều tiết giao thông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

