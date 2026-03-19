Không phát hiện, ghi nhận drone sau 60 phút, sân bay được khai thác trở lại

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về vụ việc phát hiện vật thể bay nghi là thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ngày 15/3 vừa qua.

Cụ thể, sự việc này dẫn đến có 6 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp bao gồm 2 chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải dừng khai thác tại sân đỗ, 4 chuyến bay đang về tiếp cận hạ cánh, phải bay chờ và chuyển hướng đi sân bay dự bị để hạ cánh tại Sân bay Nội Bài.

Đánh giá Tổ an toàn đường cất hạ cánh tại các cảng hàng không, sân bay thời gian qua đã bước đầu triển khai tương đối hiệu quả quy trình công tác phối hợp và xử lý hoạt động bay không phép, tuy nhiên, phía Cục Hàng không Việt Nam nhìn nhận, qua thực tiễn xử lý vụ việc vừa qua cho thấy vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc trong cơ chế phối hợp, tiếp nhận thông tin, đánh giá tình huống và tổ chức khôi phục hoạt động khai thác bình thường.

Từ đó, Cục Hàng không điều chỉnh quy trình phối hợp xử lý đối với thiết bị bay không người lái hoạt động không phép tại khu vực cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận, điều kiện trở lại hoạt động bình thường gồm: kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin lần cuối về việc có hoạt động của tàu bay không người lái hoặc vật thể bay trái phép trong khu vực cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận, trường hợp trong thời hạn 60 phút không có thêm báo cáo bổ sung, đồng thời không ghi nhận hoặc phát hiện thêm hoạt động bay trái phép trong khu vực đã được báo cáo, Tổ an toàn đường cất hạ cánh có trách nhiệm thông báo tới đài kiểm soát không lưu và các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp đưa hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay trở lại bình thường theo quy trình đã được thống nhất.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị Bộ Xây dựng xem xét tiếp tục có ý kiến với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương xác định rõ đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin khi phát hiện thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác hoạt động trái phép tại khu vực cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận, nhằm bảo đảm xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành giữa lực lượng chức năng tại địa phương, cảng hàng không, cảng vụ hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trong việc đánh giá mức độ ảnh hưởng, quyết định tạm ngừng khai thác, khôi phục hoạt động khai thác và tổ chức xử lý đối với các tình huống phát hiện thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác xâm nhập trái phép khu vực sân bay.

Cục Hàng không kiến nghị Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan rà soát cơ chế quản lý đối với việc nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển, mang theo và sử dụng thiết bị bay không người lái nhằm tăng cường kiểm soát, hạn chế nguy cơ sử dụng trái phép, nhất là tại khu vực cảng hàng không, sân bay.

Thống kê của Vietnam Airlines cho thấy trong thời gian gần đây (từ tháng 6/2025 đến nay) đã liên tiếp xảy ra các vụ việc thiết bị bay không người lái xâm nhập trái phép vào khu vực bay của Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cam Ranh và Cảng Hàng không Thọ Xuân.

“Các vụ việc này đã dẫn đến hàng loạt chuyến bay phải tạm dừng cất, hạ cánh, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 42 chuyến bay và hơn 5.000 hành khách của Vietnam Airlines; gián tiếp ảnh hưởng đến hàng trăm chuyến bay và hàng chục nghìn khách khác do bị ảnh hưởng dây chuyền, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế cho hãng hàng không và tâm lý bất an cho hành khách, cũng như tiềm ẩn nguy cơ va chạm, uy hiếp trực tiếp đến an ninh, an toàn của ngành hàng không dân dụng,” đại diện Vietnam Airlines đánh giá./.