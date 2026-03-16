Tây Ninh: Xử phạt nặng tài xế ôtô tải đi ngược chiều trên Quốc lộ 22

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa xử phạt trường hợp tài xế điều khiển ôtô tải đi ngược chiều trên tuyến đường có gắn biển cấm đi ngược chiều, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông về việc xác minh, xử lý các phản ánh của người dân gửi qua Zalo Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Facebook Cục Cảnh sát giao thông và ứng dụng VNeTraffic, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo nội dung phản ánh, vào khoảng 16 giờ 05 phút ngày 14/3/2026, trên tuyến Quốc lộ 22, đoạn qua phường Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), một xe ôtô tải mang biển kiểm soát 70C-167.XX đã điều khiển đi ngược chiều tại khu vực có đặt biển báo “Cấm đi ngược chiều,” gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông.

Qua xác minh, ngày 16/3, Trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng đã mời tài xế K.V. T. (58 tuổi, trú tại ấp 1, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) là người điều khiển phương tiện trên đến trụ sở làm việc.

Tại buổi làm việc, tài xế K.V. T. thừa nhận hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đoạn đường có đặt biển “Cấm đi ngược chiều,” đúng như nội dung người dân phản ánh và cam kết chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ hồ sơ vụ việc và hành vi vi phạm, Trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế K.V. T. về hành vi “Đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều”.

Theo điểm d khoản 9 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ, hành vi trên bị xử phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Với lỗi vi phạm này, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt tài xế số tiền 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh, việc tiếp nhận, xác minh và xử lý nghiêm các phản ánh của người dân thông qua mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn tỉnh./.

