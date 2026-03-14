Đá trên đèo Hải Vân tiếp tục rơi, ngành đường sắt phải tạm dừng chạy tàu

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), chiều tối ngày 14/3, đá trên đèo Hải Vân lại tiếp tục rơi. Do đó, ngành đường sắt tiếp tục tạm dừng chạy tàu qua khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và lái tàu.

Cụ thể, báo cáo của VNR vào chiều tối nay, đá lại tiếp tục rơi tại Km768+875, địa điểm gần với vị trí đá rơi sáng cùng ngày làm đoàn tàu hàng trật bánh.

Ngay lập tức, ngành đường sắt dừng chạy tàu khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng; thực hiện biện pháp chuyển tải hành khách khu đoạn Kim Liên-Lăng Cô ngay trong đêm, tổ chức chuyển tải các đoàn tàu khách đêm nay từ Đà Nẵng đến Lăng Cô và ngược lại gồm: SE5-SE6; SE7-SE8 để đảm bảo an toàn cho hành khách và tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia cho đến khi khắc phục xong các nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn về đá lăn đá rơi trên đỉnh đèo Hải Vân.

Song song đó, ngành đường sắt đã yêu cầu đơn vị xử lý, hất đá ra khỏi phạm vi đường sắt và bố trí trực theo dõi 24/24h.

Trước đó, Chi nhánh Khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế báo cáo, tàu AH1 trật bánh lúc 8h07 ngày 14/3 tại Km768+800 khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng thì bị trật bánh ba trục đầu máy.

Tại hiện trường, thanh ray phía bên phải hướng tàu chạy bị cong vẹo, đứt gãy khiến tàu bị kẹt, không thể lưu thông. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do đá trên đèo Hải Vân rơi xuống làm gãy đường ray.

Do đường sắt qua đèo Hải Vân gián đoạn, các tàu khách Bắc-Nam phải chuyển tải khách giữa Đà Nẵng-Lăng Cô (thành phố Huế). Theo Đội khách vận ga Đà Nẵng, có bốn đoàn khách phải chuyển tải từ ga Đà Nẵng đi ga Lăng Cô, mỗi tàu có 100-150 khách.

Lúc 14h05 cùng ngày, tàu đã có thể đi xuyên suốt qua khu vực đèo Hải Vân./.

Xăng dầu “hạ nhiệt”, đường sắt giảm giá vé tàu và cước vận chuyển hàng hóa Ngay sau khi giá xăng dầu giảm, ngành đường sắt đã thực hiện giảm giá vé hành khách và giá cước vận chuyển hàng hóa nhằm chia sẻ với khách hàng và các đối tác vận chuyển.