Đường sắt Bắc-Nam thông tuyến sau 6 ngày gián đoạn vì sà lan đâm cầu Ghềnh

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), vào lúc 9h sáng nay (ngày 11/3), đường sắt Bắc-Nam thông tuyến trở lại sau 6 ngày gián đoạn, do sự cố sà lan đâm va vào dầm cầu Đồng Nai lớn (cầu Ghềnh) tại Km1699+860 vào ngày 6/3 vừa qua.

Cụ thể, tàu SE6 xuất phát ga Sài Gòn chính là chuyến tàu khách đầu tiên chở 144 hành khách đã thông qua cầu Ghềnh an toàn (trước đó đã có nhiều chuyến tàu hàng thử tải thành công).

Thống kê của VNR cho thấy sau sự cố sà lan đâm phải cầu Ghềnh, ngành đường sắt đã chuyển tải 68 chuyến với 14.525 hành khách; số chuyến tàu khách hủy bỏ là 36 chuyến.

Trước đó, lúc 10 giờ 17 phút ngày 6/3, tại cầu Ghềnh đã xảy ra vụ tai nạn do sà lan mang số hiệu NB-8437 va vào nhịp số 2 khoang 5 cầu.

Vụ va chạm làm biến dạng cong vênh mạ hạ (phần kết cấu chịu lực bên dưới mặt cầu), bản nút, làm đứt bu lông cường độ cao, bu lông gối cầu, gây xê dịch hệ dầm (dầm dọc, dầm ngang, giằng gió...), gối cầu khoảng 25mm, lệch phương hướng đường ray trên cầu khoảng 320mm.

Sau khi kiểm tra, phân tích, đánh giá mức độ hư hỏng cầu Ghềnh, các đơn vị tư vấn giám sát thiết kế đã đưa ra 3 phương án sửa chữa, khắc phục sự cố sà lan va chạm cầu Ghềnh.

Trong đó, phương án khẩn trương gia cố tạm để sớm thông tuyến đường sắt Bắc-Nam, song song sản xuất thay mới nhịp cầu hư hỏng được sự đồng thuận cao do đảm bảo an toàn chạy tàu và thông đường trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo công tác vận tải được thông suốt.

Đơn vị kỹ thuật sẽ thi công gia cố các thanh dầm bị biến dạng do sà lan đâm va chạm gây ra tại các khoang 4,5,6 của nhịp 2 bằng các thanh dầm dài 8m liên kết với các bản mã bằng bu lông cường độ cao, hàn trực tiếp vào các nút đầu khoang 4,5,6 để tăng cường tính chịu lực của dầm.

Song song đó, VNR sẽ sản xuất, lắp đặt dầm mới tại vị trí nhịp N2 để đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông đường sắt và trả lại tốc độ chạy tàu khu gian Biên Hòa-Dĩ An. Việc sản xuất nhịp mới dự kiến 60 ngày kể từ khi được cấp thẩm quyền chấp thuận phương án./.

