Đường sắt Bắc-Nam qua cầu Ghềnh thông tuyến sau va chạm

Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết sau khi thử tải thành công, các đoàn tàu khi lưu thông qua cầu Ghềnh phải giảm tốc độ xuống 5 km/giờ để đảm bảo an toàn.

Lúc 9 giờ, ngày 11/3, tàu hàng số hiệu H4501 với tải trọng khoảng 1.000 tấn đã lưu thông an toàn qua cầu Ghềnh, sau 6 ngày tuyến đường sắt Bắc-Nam bị gián đoạn do sà lan va chạm gây hư hỏng.

Thời điểm này, đoàn tàu H4501 lưu thông chậm qua cầu với vận tốc 5 km/giờ để thử tải. Lãnh đạo và các kỹ sư, công nhân ngành đường sắt đã có mặt tại hiện trường để giám sát độ an toàn.

