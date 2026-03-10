Khởi tố vụ án sà lan va cầu Ghềnh khiến đường sắt Bắc-Nam gián đoạn

Tối 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy” đối với vụ việc sà lan Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh, xảy ra ngày 6/3, tại Km 38+050 tuyến sông Đồng Nai thuộc phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khiến tuyến đường sắt Bắc-Nam gián đoạn.

Kết quả điều tra xác định: Khoảng 10 giờ 18 phút ngày 6/3, Phạm Thanh Bình (26 tuổi, ngụ tại xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) điều khiển sà lan tự hành Thành Đạt 86 di chuyển trên sông Đồng Nai, theo hướng từ thượng lưu về hạ lưu; khi đến khu vực giao nhau với tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn đi qua cầu Ghềnh thuộc địa phận phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì xảy ra va chạm trực tiếp vào khoang số 5 nhịp số 2 của cầu Ghềnh khiến công trình cầu và đường sắt biến dạng cong vênh, lệch đường ray trên cầu.

Vụ tai nạn khiến các đoàn tàu khách, tàu hàng qua khu vực ga Biên Hòa-Dĩ An buộc phải dừng chạy, đến nay chưa khắc phục xong, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và kết cấu hạ tầng quốc gia; đặc biệt, ảnh hưởng đối với ngành đường sắt, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hàng hóa và quyền lợi của rất nhiều khách hàng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lực lượng đến hiện trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành phong tỏa hiện trường, cấp cứu người bị thương và thông tin vụ tai nạn đến các tổ chức, đơn vị khai thác vận tải có liên quan; đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, phương tiện, tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 272 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 9/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Xây dựng, báo cáo của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, vụ va chạm trên khiến số lượng vé trả lại các tàu trên tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 8/3 là hơn 10.000 vé; hủy vé bình quân 2.000 vé mỗi ngày; ước tính mỗi ngày giảm 6.000 tấn hàng hóa. Tổng thiệt hại đến ngày 9/3/2026 khoảng 40 tỷ đồng; dự kiến đến ngày 20/3/2026 thiệt hại của ngành đường sắt khoảng 140 tỷ đồng.

Hiện ngành đường sắt đang đề xuất 3 phương án khắc phục, trong đó gia cố các thanh dầm bị biến dạng do sà lan đâm va chạm để tạm thời thông tàu vào ngày 12/3, đồng thời đề xuất sản xuất, lắp đặt dầm mới tại vị trí nhịp N2 để đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông đường sắt và trả tốc độ khu gian; thời gian dự kiến 60 ngày kể từ khi được cấp thẩm quyền chấp thuận phương án./.

