Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi tố, bắt tạm giam hai kế toán tham ô hơn 27 tỷ đồng

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng về tội “Tham ô tài sản,” với số tiền chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng.

Hai bị can gồm Trần Thị Thúy Lan (sinh năm 1985, ngụ phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh), kế toán trưởng; Nguyễn Lương Mai Thy (sinh năm 1992, ngụ phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh), kế toán viên của một công ty chứng khoán có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 1/2026, do cần tiền tiêu xài cá nhân và đầu tư tài chính trên mạng, Trần Thị Thúy Lan đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cấu kết và chỉ đạo Nguyễn Lương Mai Thy sử dụng tài khoản quản lý tài chính nội bộ do công ty cấp để hạch toán khống số dư tiền trong tài khoản chứng khoán cá nhân của Lan.

Từ đó, các đối tượng chuyển dịch hơn 27 tỷ đồng từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân của Lan để chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích riêng.

Vụ việc được phát hiện trong quá trình Phòng Cảnh sát kinh tế triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Lực lượng chức năng đã khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Thúy Lan và Nguyễn Lương Mai Thy về tội “Tham ô tài sản” theo Khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn và tổ chức thi hành.

Vụ án đang được điều tra, mở rộng làm rõ./.

