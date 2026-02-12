Khởi tố đối tượng 'lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước'

Ngày 12/2, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ngày 9/2 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Như Anh (sinh năm 1958, có hộ khẩu thường trú tại phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội và hiện đang ở xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên) về "tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân."

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra xác định: từ khoảng đầu năm 2020 đến nay, tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ cũ (nay là xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên), Vũ Như Anh nổi lên là đối tượng thường xuyên đi khiếu nại, tố cáo các cấp.

Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai của cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hiệp từ lâu. Nhiều nội dung khiếu nại, tố cáo không đúng, không có căn cứ, mang tính chất suy diễn, quy chụp, vu khống, cố chấp, kéo dài.

Vũ Như Anh luôn nhận rằng mình là người đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, có trình độ hiểu biết về pháp luật nên có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức phải thực hiện theo đề nghị, mong muốn của đối tượng này.

Khi cán bộ chuyên môn tiếp nhận khiếu nại, tố cáo giải thích, đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ thì Vũ Như Anh tỏ thái độ tức giận với lời lẽ "cứ đi điều tra thì sẽ rõ," thậm chí khi cán bộ từ chối yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật thì quay ra tố cáo cán bộ bao che tham nhũng, không hợp tác chống tham nhũng, cho rằng cán bộ không có trình độ…

Thời gian gần đây, khi đi đến cơ quan Nhà nước gửi đơn khiếu nại, tố cáo đối tượng luôn sử dụng điện thoại ghi âm, ghi hình sau đó đăng video lên mạng xã hội với các tiêu đề quy chụp, mập mờ làm cho một bộ phận người xem video hiểu lầm, hiểu sai rằng cán bộ, cơ quan Nhà nước sai phạm, bao che tham nhũng…

Nhiều video có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của cán bộ cơ quan Nhà nước.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật./.

