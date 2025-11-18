Xét xử 3 bị cáo lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Ngày 18/11, Tòa án nhân dân khu vực 12 tỉnh Vĩnh Long (xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long) mở 3 phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 3 bị cáo (trú tại tỉnh Vĩnh Long) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào tính chất, mức độ và hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử của 3 phiên tòa, tuyên phạt mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù.

Tại phiên tòa xét xử bị cáo Thạch Xuân Đồng (sinh năm 1987, ngụ ấp Nhì, xã Hùng Hòa), cáo trạng nêu rõ, từ năm 2024 đến khi bị bắt, bị cáo Thạch Xuân Đồng đã sử dụng 2 tài khoản Facebook để đăng tải, trong đó có 3 video clip tham gia hội luận trực tuyến với nội dung đã được cơ quan chức năng giám định là xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tại phiên tòa xét xử bị cáo Kim Som Rinh (sinh năm 1979, ngụ ấp Đại Trường, xã Tiểu Cần), cáo trạng nêu rõ, từ năm 2012 đến khi bị bắt, bị cáo Kim Som Rinh đã sử dụng 4 tài khoản Facebook để đăng tải, trong đó có 8 video clip tham gia hội luận trực tuyến với nội dung đã được cơ quan chức năng giám định là xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Thạch Nga tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Tại phiên tòa xét xử bị cáo Thạch Nga (sinh năm 1990, ngụ ấp Đồng Khoen, xã Phong Thạnh), cáo trạng nêu rõ, từ năm 2023 đến khi bị bắt, bị cáo đã sử dụng 2 tài khoản Facebook để đăng tải; trong đó có 2 video clip và 3 bài viết có nội dung được cơ quan chức năng giám định là xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo kết luận của Hội đồng xét xử, 3 bị cáo nói trên đã dùng nhiều tài khoản Facebook đăng tải các bài viết, video, phát trực tiếp các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống các cơ quan Nhà nước và chính quyền địa phương trong thời gian dài. Động cơ, mục đích của các bị cáo là do chịu ảnh hưởng tiêu cực từ các quan điểm sai trái trên mạng xã hội, dẫn đến hành vi vu khống, nói xấu chính quyền nhằm khuếch trương thanh thế, tạo uy tín, lôi kéo người khác nghe theo mình.

Hành vi vi phạm của các bị cáo thực hiện trong thời gian dài, các bài đăng tiêu cực, sai sự thật chia sẻ trên mạng xã hội, gây dư luận xấu, làm giảm niềm tin của nhân dân, hạ thấp uy tín của cơ quan Nhà nước và những người thi hành pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước.

Trong quá trình điều tra, xét hỏi và tại phiên xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội./.

An Giang: Án phạt nghiêm minh với đối tượng xâm phạm lợi ích của Nhà nước Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Hồ Trọng Phúc 1 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức.”