Khởi tố quản trị tài khoản TikTok “Dù Bầu Trời” do lợi dụng quyền tự do dân chủ

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Quốc Việt (sinh năm 2003, thường trú tại Thành phố Hà Nội) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân,” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 24/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Điệp về cùng hành vi nêu trên.

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản TikTok “Dù Bầu Trời” do Đoàn Quốc Việt quản trị, sử dụng, thường xuyên đăng tải các video clip có nội dung kích động, miệt thị, xúc phạm, gây chia rẽ vùng miền và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Các video do Việt đăng tải đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ.

Kết quả điều tra xác định: Xuất phát từ động cơ muốn “ăn theo” và bắt chước tài khoản “Tàng Keng Ông Trùm” để tăng tương tác, Đoàn Quốc Việt đã cố ý đăng tải các video clip có nội dung vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 và điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018, cụ thể là “Phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc” và “Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác.”

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các nội dung có tính chất xuyên tạc, kích động, xúc phạm tổ chức, cá nhân, gây chia rẽ vùng miền, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc.

Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

