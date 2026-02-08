Đà Nẵng: Triệt phá nhiều đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả

Công an thành phố Đà Nẵng liên tiếp triệt phá các vụ án liên quan đến lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực IV-Đà Nẵng điều tra, phát hiện và khởi tố đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm trên địa bàn.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện trên thị trường xuất hiện nhiều đơn vị doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, phân phối mặt hàng rong biển khô (tên thường gọi rong mứt - là mặt hàng rất được ưa chuộng thời gian gần đây, đặc biệt là trẻ nhỏ) gắn nhãn xuất xứ Việt Nam với nguồn cung hàng quanh năm và có giá chào bán rẻ hơn so với mặt bằng chung. Trong khi rong mứt sản xuất trong nước thường chỉ có theo mùa, giá bán cao hơn so với sản phẩm nhập khẩu.

Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất & Thương mại DANA FOOD (Công ty DANA FOOD, số 5 Nguyễn Minh Chấn, phường Hòa Khánh) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Quá trình điều tra xác định Công ty DANA FOOD do Nguyễn Tấn Hiền (27 tuổi) và vợ là Đỗ Thị Thùy Trang (26 tuổi) làm chủ có nhiều dấu hiệu vi phạm, trong đó có việc tự công bố sản phẩm rong biển mang thương hiệu DANAFOOD có xuất xứ Việt Nam, nhưng thực tế là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Hiền và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Thùy Trang. Khám xét trụ sở và kho hàng, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 7.000 sản phẩm rong biển khô các loại cùng hàng chục nghìn vỏ bao bì, nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất hàng giả.

Trước đó, ngày 6/2, Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã triệt xóa đường dây sản xuất khoảng 1 tấn cà phê giả mỗi ngày bằng hóa chất, phụ gia và bột đậu nành.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố nhận thấy có hiện tượng mặc dù giá nguyên liệu càphê tăng cao, đa số các thương hiệu cà phê đều tăng giá bán sản phẩm nhưng vẫn có đối tượng chào hàng, bán sản phẩm cà phê bột với giá rẻ.

Cơ quan Công an xác định Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất kinh doanh Phương Nguyên do Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1976), trú tại phường Thanh Khê và vợ là Ngô Thị Bảo Vâng (sinh năm 1978) làm chủ có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty này hoạt động từ năm 2014, đăng ký trụ sở tại đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Khánh nhưng thực tế lại sản xuất trong hẻm nhỏ ở phường Thanh Khê, có dấu hiệu sản xuất càphê bột giả. Xác minh chuyên sâu, cơ quan chức năng có đủ căn cứ xác định các đối tượng đã trộn bột đậu nành với hóa chất, phụ gia để sản xuất cà phê giả với số lượng lớn, mỗi ngày đưa ra thị trường gần 1 tấn sản phẩm.

Có 5 tổ công tác được huy động, tiến hành bắt giữ hai đối tượng chủ mưu, cầm đầu; khám xét 5 địa điểm tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả tại các phường Hòa Khánh, Thanh Khê, Hội An Tây (thành phố Đà Nẵng) và phường Phú Thọ Hòa (Thành phố Hồ Chí Minh). Công an thu giữ hơn 2 tấn cà phê bột mang nhãn hiệu Phương Nguyên là hàng giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng chủ mưu cầm đầu Nguyễn Văn Hoàng; ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Ngô Thị Bảo Vâng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Cơ quan chức năng đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua sản phẩm cà phê bột của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất kinh doanh Phương Nguyên, gồm các sản phẩm: Hương chồn Robusta+culi (sản xuất ngày 1/12/2025); CR (sản xuất ngày 5/12/2025, 15/12/2025, 1/1/2026); DE (Hạt dẻ) (sản xuất ngày 25/10/2025, 1/11/2025); Mor (moka+robusta) (sản xuất ngày 15/10/2025); Chồn (hạt dẻ) (sản xuất ngày 20/10/2025); R1 (Robusta) (sản xuất ngày 1/12/2025, 5/12/2025) là hàng giả, hàng kém chất lượng, không nên sử dụng và giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để phục vụ điều tra./.

Đà Nẵng phòng chống hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ Các Đội quản lý thị trường Đà Nẵng tăng cường giám sát, quản lý địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.