Khởi tố 5 bị can làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để lừa đảo tại Phú Quốc

Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường), Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng.

Cụ thể gồm: Võ Thành Lợi (sinh năm 1980), Nguyễn Duy Thành (sinh năm 1960), Lâm Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1966), Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 1979), Nguyễn Hữu Vĩnh (sinh năm 1963), cùng trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với 4 bị can: Lâm Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Duy Thành, Nguyễn Văn Vũ và Nguyễn Hữu Vĩnh để điều tra, làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Trước đó, ngày 6/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Thành Lợi để điều tra, làm rõ hành vi “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai.”

Cơ quan điều tra xác định, vào năm 2025, Lợi đã tạo dựng các giấy tờ nguồn gốc giả để vào bao chiếm 2 thửa đất tại đặc khu Phú Quốc, mặc dù trước đó Lợi đã bị Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc (nay là Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đất.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai” do Lợi thực hiện, Cơ quan điều tra xác định, vào năm 2023, Lợi đã cấu kết với Thành, Hạnh, Vĩnh và Vũ cùng một số đối tượng khác tiến hành vào bao chiếm các thửa đất tại khu phố Ông Lang, Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc (trước đây là ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc), sau đó tạo dựng nguồn gốc đất bằng cách làm đơn xin xác nhận nguồn gốc đất, đưa cho ông Lê Văn Tiền (nguyên Trưởng ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc) ký xác nhận và đóng dấu đỏ của Ban ấp Ông Lang, đồng thời lùi thời gian xác nhận nguồn gốc đất về các năm 2000, 2001 (thời điểm ông Tiền còn giữ chức Trưởng ấp Ông Lang) nhằm hợp thức hóa quá trình khai khẩn, canh tác, sử dụng đất, rồi đem bán cho bà N.T.L (sinh năm 1964, cư trú khu phố 1, Dương Đông, đặc khu Phú Quốc) để chiếm đoạt số tiền gần 20 tỷ đồng.

Toàn bộ 10 thửa đất mà Lợi, Hạnh, Thành, Vĩnh và Vũ bán cho bà L. đều là đất rừng phòng hộ do Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý.

Theo Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra cơ quan Công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật; đồng thời đề nghị các bị hại có liên quan đến vụ án liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật./.

