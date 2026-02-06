Tây Ninh: Chém nhau sau xô xát ở quán nhậu, 1 người tử vong

Ngày 5/2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Trần Dương Hoàng (35 tuổi) và Phan Thu Hiền (27 tuổi, vợ Hoàng) cùng ngụ ấp Thành Đông, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh để điều tra hành vi liên quan vụ chém chết người xảy ra trên địa bàn xã Ninh Điền.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cũng tạm giữ Nguyễn Thành Dô (20 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (23 tuổi), cùng ngụ xã Hòa Hội và Nguyễn Bảo Lộc (34 tuổi), ngụ xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh để tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 30/1, N.M.T. (26 tuổi, ngụ xã Ninh Điền) được bạn chở đến một quán nhậu tại ấp Bắc Bến Sỏi để ăn nhậu cùng nhóm bạn. Do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, T. xảy ra cãi vã với nhóm của Trần Dương Hoàng qua điện thoại.

Đến khoảng 0 giờ ngày 31/1, Hoàng mang theo dao, chở vợ là Phan Thu Hiền đến quán nhậu; Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thành Dô và Nguyễn Bảo Lộc đi xe máy theo sau. Tại đây, Hoàng lớn tiếng gọi T. ra nói chuyện, hai bên xảy ra xô xát.

Trong lúc giằng co, T. dùng dao chém Hoàng nhưng không trúng; Hoàng chém lại, trúng vào cổ bên trái của T. rồi bỏ chạy.

Nạn nhân truy đuổi được một đoạn thì gục xuống, được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng khiến T. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, vợ chồng Hoàng bỏ trốn đến tỉnh An Giang và bị Công an tỉnh Tây Ninh truy tìm, phối hợp bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Quảng Trị: Khởi tố vụ xô xát tại quán bida khiến một thiếu niên tử vong Tại một quán bida trên địa bàn phường Ba Đồn (Quảng Trị) đã xảy ra vụ xô xát, đánh nhau giữa Nguyễn An Bảo Chinh và P.A.Q (sinh năm 2008) khiến P.A.Q tử vong.