Xã hội

Pháp luật

Ninh Bình: Xô xát khi giải quyết mâu thuẫn, một thanh niên bị đâm tử vong

Trong lúc xảy ra xô xát giữa 2 nhóm thanh niên khi đang giải quyết mâu thuẫn trong quá trình làm việc, một thanh niên bị vật sắc nhọn đâm trúng, tử vong tại chỗ.

PV
Hiện trường xảy ra vụ việc.
Tối 26/10, lãnh đạo Công an phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc một người bị đâm tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 25/10, tại một khu công nghiệp thuộc địa bàn phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên.

Trong lúc xô xát, một thanh niên bị vật sắc nhọn đâm trúng, tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định tên H. (sinh năm 2007), quê tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Các đối tượng liên quan đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân ban đầu xác định nhóm thanh niên này xảy ra mâu thuẫn trong quá trình làm việc và hẹn gặp nhau sau giờ làm việc để giải quyết mâu thuẫn.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ninh Bình #Xô xát #đâm tử vong Ninh Bình
