Lâm Đồng: Người đàn ông rơi xuống biển tử vong nghi do xô xát với bạn nhậu

Sáng 9/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông rơi xuống biển tử vong gần cảng cá La Gi (Lâm Đồng).

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 8/10, Công an phường Phước Hội nhận tin báo về một người đàn ông bị rơi xuống biển mất tích.

Vị trí người đàn ông này rơi xuống nằm ở khu vực gần cảng cá La Gi, thuộc khu phố 11, phường Phước Hội.

Công an phường Phước Hội đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 8 triển khai công tác tìm kiếm.

Đến khoảng 20 giờ ngày 8/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một người đàn ông rơi xuống biển tại khu vực cảng La Gi và xác định nạn nhân là ông H.T.P (53 tuổi, trú tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng).

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y tử thi và lấy lời khai những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo xác minh ban đầu, ông H.T.P là thuyền viên của một tàu cá vừa cập cảng La Gi vào trưa 8/10. Đến chiều tối, ông P. cùng một số thuyền viên tổ chức ăn nhậu trên tàu. Trong quá trình này, ông P. xảy ra mâu thuẫn và xô xát với một người trong nhóm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Hà Tĩnh: Xô xát trước quán bar khiến 1 người tử vong, 2 người cấp cứu Trong lúc “hỗn chiến” gần khu vực quán bar Lan Anh Club, H.T. L. bị 1 đối tượng dùng dao đâm vào vùng lưng bên trái khiến L. tử vong tại bệnh viện.