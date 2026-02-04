Đồng Nai: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng lên đến trên 1.000%

Ngày 4/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến trên 1.000%.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Trọng Hoàng Minh (sinh năm 1990, quê Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Nhật Thành (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Đồng Nai); Lê Bá Trường (sinh năm 2002), Đào Văn Huấn (sinh năm 1982), Lê Minh Toàn (sinh năm 1990), Đào Xuân Đại (sinh năm 1999), Trần Quốc Phong (sinh năm 2004) cùng quê tỉnh Ninh Bình; Đỗ Minh Hoành (sinh năm 1998), Vũ Khắc Đằng (sinh năm 1988) đều quê thành phố Hải Phòng; Nguyễn Mạnh Quý (sinh năm 2004, quê thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 2001, quê tỉnh Phú Thọ).

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều nhóm đối tượng có biểu hiện bất minh về tài chính, lập ra các trang Fanpage, chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo núp bóng sau các bài viết “quỹ đầu tư,” “tư vấn tài chính” để tiếp cận những cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang có nhu cầu vay tiền gấp nhưng chưa đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, có công việc, nơi cư trú ổn định.

Đối tượng vay chủ yếu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có nhu cầu cấp bách cần vay vốn với số tiền lớn từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng này cho các cá nhân, tổ chức vay thời gian từ 5-14 ngày, với lãi suất từ 800% đến 1.095%/năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, giữa các đối tượng này có sự liên kết với nhau để giới thiệu người cho vay, trong nhóm có sự phân chia vai trò trong việc liên hệ bị hại, đến gặp thẩm định, chuyển nhận tiền và thu hồi nợ. Các đối tượng còn sử dụng các ứng dụng, trang website cung cấp quản lý cho vay để kiểm soát, theo dõi dòng tiền cho vay, nhắc nợ người vay, đồng thời có nhiều thủ đoạn tinh vi để che đậy nguồn gốc dòng tiền giao dịch.

Chuyên án được xác lập, ngày 27/1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Gia Lai, Ninh Bình và Phòng Kỹ thuật, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai; thành lập 6 tổ công tác, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ các đối tượng.

Cơ quan Công an thu giữ 10 giấy tờ, sổ sách cho vay các loại, 13 điện thoại di động, 3 xe ôtô và nhiều đồ vật, phương tiện có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Phòng Cảnh sát Hình sự đề nghị người dân, đặc biệt những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai hoặc Công an địa phương gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.

Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Bắt giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, ép khách vay tiền nộp clip khỏa thân Công an TP Hồ Chí Minh bắt giam hai đối tượng cho vay lãi suất “cắt cổ,” buộc khách thế chấp bằng Căn cước công dân hoặc clip khỏa thân, sau đó dùng hình ảnh nhạy cảm đe dọa, khống chế người vay.