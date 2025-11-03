Khởi tố ba đối tượng cho vay lãi suất lên tới hơn 600% mỗi năm

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án cho vay với mức lãi suất lên tới hơn 600%/năm.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Duy, Nguyễn Văn Dũng và Phan Việt Trung về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Điều 201, Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng trên là người ngoại tỉnh đến địa bàn Quảng Trị thuê nhà để tổ chức hoạt động cho vay tiền.

Nhóm này sử dụng nhiều hình thức tiếp cận người vay như rải tờ rơi tại chợ, khu dân cư, nhà trọ, dán thông báo lên cột điện hoặc quảng cáo trên mạng xã hội.

Lợi dụng nhu cầu vay tiền nhanh của người dân gặp khó khăn về tài chính, đối tượng đưa ra lời mời chào như “vay nhanh, thủ tục đơn giản,” thực chất là những cái bẫy “tín dụng đen” với mức lãi suất “cắt cổ,” đẩy nhiều người vào vòng xoáy nợ nần.

Tại cơ quan công an, Phạm Duy khai nhận khi có người liên hệ qua số điện thoại ghi trên tờ rơi, nhóm sẽ cử người đến thẩm định, yêu cầu người vay viết giấy vay và cam kết trả nợ theo mẫu in sẵn.

Hình thức vay chủ yếu là trả góp hằng ngày, chuyển khoản qua ngân hàng, với lãi suất 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, có thời điểm lên tới 16.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Ngoài ra, nhóm này còn áp dụng hình thức “vay đứng,” tức là cứ 10 ngày trả lãi một lần, tiền gốc trả cuối kỳ hoặc trả dần hằng ngày. Khi đến hạn mà người vay chưa trả được, các đối tượng tiếp tục mở gói vay mới để đáo hạn cho gói cũ, khiến người vay ngày càng lún sâu vào nợ nần.

Theo hồ sơ điều tra, nhiều người ban đầu chỉ vay số tiền từ 5-10 triệu đồng, nhưng sau một thời gian, nợ gốc và lãi chồng chất lên tới hàng trăm triệu đồng.

Điển hình, chị H.T.T (trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) vay lần đầu 5 triệu đồng, nhưng từ tháng 5/2024 đến 9/2025 đã vay tổng cộng 48 gói, tương đương 348 triệu đồng, nhóm đối tượng thu lợi bất chính hơn 110 triệu đồng.

Từ năm 2023 đến nay, nhóm đối tượng đã cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế vay với tổng số tiền giao dịch hơn 25 tỷ đồng, lãi suất từ 240% đến 644%/năm, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, các đối tượng thường tạo ra nhiều gói vay liên tiếp, khiến người vay bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần. Khi không đủ khả năng chi trả, họ buộc phải vay tiếp để trả nợ cũ, phụ thuộc hoàn toàn vào nhóm cho vay.

Vụ án cho thấy tội phạm “tín dụng đen” ngày càng biến tướng, len lỏi sâu vào đời sống xã hội, gây mất an ninh trật tự và để lại nhiều hệ lụy cho người dân. Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không vay tiền từ các nguồn không rõ ràng; khi có nhu cầu vay vốn, nên tìm đến các tổ chức tín dụng hợp pháp để được tư vấn, hỗ trợ theo quy định của pháp luật./.

