Biên phòng Lạng Sơn phát hiện hơn 1 tấn xúc xích nhập lậu tại khu vực biên giới

Ngày 7/2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết lực lượng Biên phòng tỉnh vừa phát hiện, thu giữ hơn 1 tấn xúc xích nhập lậu tại khu vực biên giới.

Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 6/2, tại khu vực thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn, Tổ công tác do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện, thu giữ 77 bao tải dứa màu xanh, bên trong chứa nhiều gói xúc xích đông lạnh in chữ nước ngoài, với tổng trọng lượng 1.070kg.

Đối tượng tập kết, cất giấu số hàng trên là Lèo Văn Thành (sinh năm 1988, trú tại thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn), với mục đích vận chuyển vào nội địa để tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa. Thành khai nhận đã nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho một người đàn ông Trung Quốc (không rõ tên, tuổi, địa chỉ), sử dụng tài khoản WeChat có nick “Y.”

Sau khi thỏa thuận, Thành đã gọi thêm 6 đối tượng gồm: Đinh Văn Thanh (sinh năm 1987), Nông Văn Cường (sinh năm 1989), Lương Văn Minh (sinh năm 1988), Lý Văn Lập (sinh năm 2000), Vi Văn Thức (sinh năm 2003) và Đinh Văn Hùng (sinh năm 2002), đều trú tại thôn Cốc Nhãn, xã Mẫu Sơn, để cùng trực tiếp vận chuyển hàng hóa từ khu vực mốc 1220, thôn Chi Ma đến địa điểm tập kết, cất giấu.

Nếu trót lọt, các đối tượng sẽ tiếp tục vận chuyển hàng hóa đến khu vực thôn Long Đầu, xã Mẫu Sơn để giao cho một đối tượng nam giới khác và nhận tiền công 900.000 đồng/người.

Ngoài các đối tượng trên, lực lượng chức năng xác định, đối tượng Lường Thị Thu (sinh năm 1984, trú tại thôn Quân Phát, xã Mẫu Sơn) là người làm nhiệm vụ cảnh giới cho các đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Hiện đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.



