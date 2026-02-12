Khởi tố đối tượng sản xuất hàng nghìn tấn muối iốt giả

Ngày 12/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Thị Ơn (68 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm (theo quy định tại Điều 193, Bộ luật Hình sự).

Văn Thị Ơn là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiều Hưng (trụ sở tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, ngày 22/12/2025, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra công ty của đối tượng Ơn, nơi chuyên sản xuất muối iốt. Tại đây, Công an phát hiện hơn 35 tấn muối iốt đã đóng gói thành phẩm cùng nhiều phương tiện, máy móc liên quan.

Cơ quan điều tra đã lấy 15 mẫu muối iốt gửi giám định. Kết quả giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng xác định, hàm iốt chỉ đạt từ 2,57 - 5,93mg/kg (thấp hơn nhiều so với hàm lượng được công bố trên bao bì là từ 20 - 40mg/kg).

Đối tượng khai nhận, trước năm 2024, iốt được Nhà nước cấp phát miễn phí nên Ơn chỉ đạo công nhân sử dụng 1 gói iốt có trọng lượng từ 30 - 50g để trộn với 1 tấn muối thành phẩm.

Từ năm 2024, Nhà nước không cấp phát miễn phí iốt, để giảm chi phí, tăng lợi nhuận, Ơn đã chỉ đạo công nhân sử dụng 1 gói iốt để trộn từ 2 tấn muối thành phẩm trở lên. Khoảng tháng 10/2025 đến nay thì sử dụng 1 gói i-ốt để trộn từ 3-4 tấn muối thành phẩm.

Điều tra mở rộng, Công an thu giữ thêm hơn 3,3 tấn muối iốt giả mà đối tượng đã bán ra thị trường. Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ, trung bình mỗi ngày, công ty này sản xuất, tiêu thụ từ 4-5 tấn muối iốt giả.

Chỉ trong năm 2025, công ty đã bán ra thị trường 1.700 tấn muối iốt giả, chủ yếu ở 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng./.

