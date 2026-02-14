Đắk Lắk: Khởi tố 12 đối tượng trong đường dây pháo lậu liên tỉnh

Ngày 14/2, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: đơn vị đã triệt phá đường dây buôn bán pháo lậu liên tỉnh, khởi tố 12 đối tượng.

Đường dây do các đối tượng tại tỉnh Đắk Lắk: Võ Hùng (67 tuổi), Huỳnh Văn Quốc (56 tuổi) và Đỗ Xuân Đông (54 tuổi) cầm đầu. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2025, khi đi sang Lào, đối tượng Võ Văn Hùng làm quen, kết bạn Zalo với một tài khoản tên “Lê phèn” (chưa rõ nhân thân lai lịch). Qua trao đổi, Hùng biết người này có bán pháo nổ nên nảy sinh ý định mua về Việt Nam tiêu thụ để kiếm lời.

Đối tượng Hùng thỏa thuận khi có nhu cầu sẽ liên hệ trước qua Zalo để thống nhất số lượng, địa điểm giao dịch; sau đó, đến khu vực gần cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi) để nhận pháo với giá 650.000 đồng/bệ, giao dịch bằng tiền mặt.

Sau khi mua pháo, Hùng đưa về Đắk Lắk bán lại cho nhiều người, trong đó có Đông và Quốc, với giá từ 850.000 đến 890.000 đồng/bệ để hưởng chênh lệch. Riêng trong tháng 1/2026, Hùng đã 3 lần bán 60 bệ pháo cho Đông với giá khoảng 50 triệu đồng. Từ cuối năm 2025 đến tháng 1/2026, Hùng 3 lần bán cho Quốc 80 bệ pháo, trị giá khoảng 65 triệu đồng.

Sau khi mua pháo từ Hùng, các đối tượng Đông và Quốc tiếp tục bán lại cho nhiều người khác. Bước đầu, Công an đã làm rõ, tổng khối lượng pháo hoa nổ liên quan đến các đối tượng là gần 100kg.

Vụ án đang được điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

