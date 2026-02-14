Multimedia

Hà Nội miễn vé xe buýt và đường sắt đô thị trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Từ ngày 14 đến hết 22/2, thành phố Hà Nội miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

ha-noi-mien-ve-xe-buyt-va-duong-sat-do-thi-trong-dip-tet-nguyen-dan-binh-ngo-2026.jpg

Trong 9 ngày, từ ngày 14 đến hết 22/2/2026 (tức từ ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng), thành phố Hà Nội miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (128 tuyến xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị) phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026./.

