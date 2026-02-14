Hà Nội miễn vé xe buýt và đường sắt đô thị trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Trong 9 ngày, từ ngày 14 đến hết 22/2/2026 (tức từ ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng), thành phố Hà Nội miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (128 tuyến xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị) phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026./.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết
Hành khách sử dụng các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.